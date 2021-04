Battlefield : Des nouveaux jeux consoles et PC cette année, mobile en 2022

Comme annoncé tout récemment sur Twitter et sur la toile mondiale, et comme on pouvait évidemment s'y attendre, il y aura deux nouvelles "expériences" Battlefield qui sont évidemment en cours de développement : une pour consoles et PC, l'autre pour mobile.

Et quoi de mieux que de donner des nouvelles, si ce n'est pas l'entremise du principal intéressé par cette annonce, à savoir Oskar Gabrielson, directeur général chez DICE, qui a laissé un beau laïus sur le site officiel d'Electronic Arts, et que nous reproduisons ici bas, histoire de ne pas en perdre une miette :

"Bonjour à toute la communauté BattlefieldTM !

Vous êtes nombreux à vouloir plus de détails sur ce qui est prévu pour Battlefield cette année. Ça tombe bien, nous aurons BEAUCOUP de choses à vous dire au cours des mois à venir. La révélation de la nouvelle génération de Battlefield est en cours de préparation, et nous avons hâte de tout vous montrer... Mais avant cela, nous souhaitons vous parler de certaines choses.

Premièrement, nous sommes ravis d'annoncer que l'équipe de développement qui travaille sur le prochain Battlefield pour PC et consoles est la plus grande que nous ayons jamais eue. Deuxièmement... la licence s'invite sur mobile !

Le retour de la guerre totale

2021 sera une année riche en émotions pour DICE. Grâce à la collaboration avec d'autres studios de développement prestigieux d'Electronic Arts, nous avons constitué la plus grande équipe de développement jamais vue pour un Battlefield sur console et PC. Nos amis chez Criterion et DICE LA travaillent avec nous pour donner vie à notre vision commune du jeu, tandis que l'équipe de Göteborg se charge de faire passer la technologie au niveau supérieur. Ensemble, nous sommes en train de concevoir une expérience inoubliable que vous vivrez plus tard en 2021.

Pour l'instant, nous en sommes à la phase des tests quotidiens pour peaufiner, équilibrer et donner naissance au meilleur Battlefield qui soit. Croyez-moi, cet épisode s'annonce grandiose. On y retrouve tous les ingrédients qui font le succès de Battlefield, avec un degré de finition jamais vu. Une dimension épique. Une guerre militaire totale. Des instants complètement fous et inattendus. Une destruction qui affecte la partie. Des batailles titanesques, avec encore plus de joueurs et de chaos. Le tout grâce à la puissance des consoles et PC nouvelle génération.

Préparez-vous, notre révélation arrive "bientôt™" 😉.

Un nouveau Battlefield débarque sur mobile en 2022

Nous avons toujours eu pour objectif de diffuser Battlefield sur un maximum de plateformes. Après plusieurs années de prototypage, j'ai le plaisir de vous annoncer que nos amis d'Industrial Toys, qui travaillent en étroite collaboration avec DICE, sont en train de développer un tout nouveau Battlefield qui lancera la guerre totale sur les smartphones et les tablettes en 2022.

Ne vous y trompez pas : il s'agit d'un jeu à part entière. Conçu spécifiquement pour la plateforme mobile, c'est un épisode distinct de celui que nous préparons sur consoles et PC. Entièrement développé par iToys, cette expérience Battlefield unique et exigeante vous permettra de profiter de la licence à tout moment. Ce jeu mobile entre dans une période de test avant sa mise en ligne l'année prochaine, alors attendez-vous à plus de détails à venir.

J'ai vraiment hâte de vous présenter les deux futurs Battlefield ! En attendant, prenez soin de vous et jouez donc à Battlefield !"

Alors, heureux ?