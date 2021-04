Nintendo Switch : Fujifilm s'associe à Nintendo avec instax, le retour du Game Boy Printer ?

Parce que la mode n'est jamais rien d'autre qu'un éternel recommencement, il faut toujours s'attendre à voir redébarquer les recettes d'un temps jadis, quitte à dresser des parallèles anachroniques. La preuve : à l'heure où le numérique semble avoir digéré la photographie argentique, Fujifilm ressuscite le principe de la Game Boy Camera... oui mais sur Switch.

Les joueurs les plus en avance sur leur époque se souviennent sans doute avoir possédé un appareil photo numérique before it was cool, grâce au périphérique commercialisé dès 1998 pour la plus populaire des consoles portables, et son imprimante associée. Et s'il n'est plus question de consoles exclusivement portables, le succès insolent de la Switch attire toujours les convoitises.

Caméraméra !

Alors que New Pokémon Snap s'apprête à nous (re)transformer en paparazzi de l'extrême, Fujifilm annonce aujourd'hui un étonnant partenariat avec Nintendo, puisque son imprimante nomade Instax mini Link sera dès le 30 avril prochain compatible avec la Switch. En générant un QR code via votre console, vous pourrez en effet imprimer via l'appli instax mini Link pour Nintendo Switch screenshots et autres instants plus ou moins mémorables saisis sur le vif, au format Instax mini. CQFD.

Et parce que la mode n'est clairement pas au naturel, de nombreux filtres inspirés des séries Super Mario, Animal Crossing et Pokémon vous permettront de masquer imperfections et autres cernes polygonés. Rien n'est trop beau pour faire les poches des joueurs consuméristes, et c'est ainsi que le lancement de l'application, synchronisé sur la sortie de New Pokémon Snap, s'accompagnera d'un modèle "Ash White" rouge et bleu et d'un étui Pikachu, tous deux disponibles dans notre galerie d'images.

S'il reste encore une place pour la photo argentique modèle réduit dans votre vie, rappelons donc que l'appli Instax mini Link pour Nintendo Switch, l'imprimante Link Ash White mais aussi New Pokémon Snap seront tous disponibles le 30 avril prochain... notamment sur Switch !