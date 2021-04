GeForce RTX 3050 et 3050 Ti : Les cartes se confirment via une fuite Lenovo

Le constructeur chinois Lenovo a dévoilé quelques spécifications techniques de nouveaux PC portables et dans le même temps cela a permis de confirmer l'existence de RTX 3050 et 3050 Ti.

Sur une fiche technique qui a été repérée par VideoCardz on peut donc désormais affirmer l'existence des cartes RTX 3050 et 3050 Ti avec quelques détails en plus comme un TGP configurable entre 60 et 80 Watts et d'autres infos que l'on vous a listées ci-dessous :

RTX 3050 :

GPU : GA107

: GA107 Coeurs CUDA : 2048

: 2048 Vitesse d' Horloge : 1060 à 1740 MHz

: 1060 à 1740 MHz Bus mémoire : 128 Bits

: 128 Bits Mémoire : 4 Go GDDR6

RTX 3050 Ti :

GPU : GA107

: GA107 Coeurs CUDA : 2560

: 2560 Vitesse d'Horloge : 1030 à 1695 MHz

: 1030 à 1695 MHz Bus mémoire : 128 Bits

: 128 Bits Mémoire : 4 Go GDDR6

Chez Lenovo, cette série de laptop avec GeForce RTX 3050 sera disponible avec le Legion 5 Pro, qui est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H.

Reste à attendre une annonce officielle Nvidia pour avoir plus de détails et notamment les premiers benchmarks.