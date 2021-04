Oculus Quest 2 : Resident Evil 4 VR donne quelques détails, du gameplay dévoilé

La surprise du dernier Resident Evil Showcase ne pouvait décemment manquer une autre conférence virtuelle, celle de l'avenir de la réalité virtuelle selon Facebook. Resident Evil 4 était présent. Brièvement, mais bien là.

Ne vous attendez pas à un déballage façon Resident Evil Village. Resident Evil 4 sur Oculus Quest est apparu assez timidement durant l'Oculus Gaming Showcase, pour rappeler son existence et le fait que Capcom et Armature travaillaient d'arrache-pied. On n'a eu droit qu' à quelques extraits rapides.

Pour des infos plus concrètes, il fallait se tourner vers le site officiel d'Oculus. Voici ce que l'on peut trouver :

En s'appuyant sur les systèmes de base de l'original et en augmentant le suspense comme seule la réalité virtuelle le permet, Resident Evil 4 sur Quest 2 vous permettra de jouer du point de vue de Leon, à la première personne. Les contrôleurs Touch vous permettront d'interagir avec le monde d'une manière fondamentalement nouvelle par rapport à la façon dont il est joué sur console. Les armes et les objets ont été repensés en tant qu'objets physiques que vous pouvez ramasser et avec lesquels vous pouvez interagir. Vous pourrez également changer d'arme en les saisissant sur votre corps au lieu d'entrer dans un menu, et vous pourrez utiliser des armes séparées avec chaque main.



Vous vous déplacerez toujours à la première personne en utilisant le stick analogique, mais Armature a ajouté une gestion complète du haut du corps de Leon pour combiner son mouvement avec l'interactivité à deux mains obtenue grâce aux contrôleurs Touch. Ils ont même ajouté la prise en charge de la téléportation et des mouvements à l'échelle de la pièce, afin que vous puissiez explorer l'environnement comme vous le souhaitez. Avec de nombreuses options de confort à votre disposition, vous pouvez également jouer confortablement au jeu assis.



Armature utilise des éléments de base du Resident Evil 4 original pour piloter le gameplay et les systèmes, mais ils ont également remasterisé - plus de 4500 textures ont été repeintes ou ont vu leur résolution augmentée. Les animations de personnages ont été fidèlement converties sur Unreal Engine 4 et restent celles du matériel source, et toutes les cinématiques seront présentées dans leur format d'origine.

Et pour une fenêtre de sortie, on sait juste que Resident Evil 4 arrivera sur Oculus Quest 2 cette année. Voili voilou.