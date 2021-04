PS5 : Genshin Impact détaille son gameplay vidéo, 4K native et DualSense en feu

Le développeur miHoYo a présenté la version PS5 de son célèbre titre d'action-RPG en monde ouvert, Genshin Impact. Plus spécifiquement, il s'agit notamment d'une vidéo d'entretien avec les développeurs où on en apprend plus sur le jeu d'action-RPG, qui doit voir le jour cette fin de mois.

La version PlayStation 5 sera en effet disponible à compter du 28 avril 2021 en résolution native 4K et en textures haute résolution.

Genshin Impact est donc un jeu d'action-RPG en monde ouvert disponible en téléchargement gratuit qui vous emmène en Teyvat. Vous y incarnez un voyageur ou une voyageuse d'un autre monde à la recherche de sa famille. À l'heure actuelle, les joueurs peuvent explorer Mondstadt et Liyue, deux des sept principales cité-états de Teyvat. "Chacune d'entre elles possède sa propre atmosphère culturelle, son histoire et son vaste territoire avec différents types de créatures, d'ennemis, de mystères et de trésors cachés."

Pensé pour la PS5

La nouvelle vidéo montre ainsi que l'expérience de jeu en monde ouvert de Genshin Impact a été revue spécifiquement pour la next-gen, et ce sur différents aspects : nouvelle "bibliothèque graphique", détails plus riches et plus nets... Le tout apporte au monde de Teyvat un aspect encore plus éclatant et immersif selon les dévs. OPutre profiter du SSD de la PS5 sans chargement ou presque, vous pourrez aussi "profiter d'une version optimisée du Pic Qingyun, l'un des paysages les plus populaires de Liyue".

La DualSense en feu

Ceci n'est point tout, puisque miHoYo a également confirmé que de nouvelles fonctionnalités ont été développées spécialement pour la PlayStation 5, avec notamment un gros effort revu pour la manette DualSense, selon Zhenzhong Yi, directeur technique du jeu :

Nous avons travaillé sur le développement de différentes fonctionnalités pour utiliser au maximum le potentiel de cette console next-gen sur le long terme. Ceci devrait nous donner une large marge de manoeuvre dans les futures mises à jour pour pousser encore plus loin la qualité visuelle et les performances du jeu. On n'en est qu'au début !

Genshin Impact est disponible en téléchargement gratuit pour PlayStation 4 et PlayStation 5 (dès le 28 avril) via le PlayStation Store.