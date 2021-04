Le livre dédié à Death Stranding et Hideo Kojima lance sa version gratuite

L'élaboration d'un livre n'est pas chose aisée. C'est d'autant plus gratifiant quand le projet aboutit et se révèle un franc succès. Tarak Chami y a eu droit avec Tomorrow is in your Hands : A Hideo Kojima Book. Le livre est désormais proposé en version gratuite en PDF.

A Hideo Kojima Book : Tomorrow is in your hands est un livre pour les fans avant tout, comme nous avions pu le découvrir en interviewant son auteur à l'époque où il passait par Kickstarter. Celui-ci met en avant aussi bien des artworks de Death Stranding mais également des cosplays ou encore des personnalités ayant un amour pour le travail effectué par le célèbre créateur japonais.

336 pages gratuiiiites

Quelques mois après sa sortie, Tarak Chami met à disposition son ouvrage gratuitement et cela sans condition au format PDF. Vous pouvez d'ores et déjà le télécharger par ici si le coeur vous en dit évidemment. Si vous souhaitez acquérir la version physique en français, celle-ci est toujours disponible si vous le souhaitez, par ici.