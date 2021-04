Resident Evil Village : Un accord entre Capcom et Sony pour éviter le Game Pass ?

On loue régulièrement l'offre du Game Pass qui, en échange d'un abonnement mensuel, permet d'accéder à des dizaines de jeux sans frais supplémentaires, parfois le jour de leur sortie. Le service a son succès, qu'un concurrent direct pourrait chercher à entraver à sa façon.

À voir aussi : Resident Evil Village : Nos impressions sur des séquences inédites, avec gameplay PS5 4K/60 fps

À en croire un document en fuite ayant circulé sur Twitter tout récemment, Sony aurait conclu un accord avec Capcom pour que Resident Evil Village n'intègre pas le Xbox Game Pass pendant les 12 mois qui suivent sa sortie.

🚨Here is the entire commercial agreement between #Sony and #Capcom. This document would come from the hack of #Capcom servers in November 2020. I would like to thank the source for its trust @JezCorden @HoegLaw @Colteastwood @JeffGrubb @Rand_al_Thor_19 @VGC_News @_XboxNews pic.twitter.com/AGhImrT9uq