GeForce RTX 3080 Ti : La carte en route ? Des photos semblent l'attester...

La RTX 3080 Ti n'a pour l'heure strictement rien d'officielle malgré certaines rumeurs insistantes, mais cette fois il se pourrait bien qu'une preuve un peu plus concrète entre en scène.

En effet, il s'agit de clichés d'une cargaison avec la mention GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC (MSI). Ces photographies proviennent de Facebook et le site VideoCardz (très sérieux dans le domaine) en fait mention.

La cargaison en question viendrait de Chine et serait arrivée à Los Angeles aux USA. Vous pouvez retrouver lesdites photos dans notre galerie. Ce qui a tendance à rendre la chose crédible, ce sont les photos qui indiquent aussi des RTX 3090 et des AMD Radeon RX 580 avec très clairement des cartons à destination d'une boutique de hardware.

12 Go dans le ventre

On retiendra notamment la présence de 12 Go de mémoire pour les fameuses RTX 3080 Ti et non 20 Go comme certaines fuites pouvaient en faire mention. Ceci permettrait de placer la carte entre une RTX 3080 et une RTX 3090 soit un tarif autours des 1000 dollars. Oui, tout de même.

Reste à voir si Nvidia va se décider à annoncer quelque chose dans les semaines à venir à ce sujet.