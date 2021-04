Apple Event : Les nouveaux iMac et iPad Pro nous tendent la M1

Ce mardi 20 avril 2020 s'est tenu le dernière "conférence" virtuelle de la marque à la pomme. Pendant une heure, Apple a présenté toutes les nouveautés qui devraient redonner des couleurs à la technologie.

Depuis l'Apple Park, campus de la firme de Cupertino, le PDG Tim Cook s'est présenté en toute décontraction pour annoncer la couleur de cette keynote printanière : mauve. Il s'agit de la nouvelle teinte qui sera disponible pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini le 30 avril (en précommande à partir de ce vendredi 23 avril). Et c'est après avoir officialisé un nouvel accessoire indispensable, l'Airtag, sorte de mini-balise GPS à coller sur vos clés et autres objets que vous avez pris l'habitude de perdre, et laissé un peu de place à son Apple TV 4K, qu'Apple a présenté les deux stars du show : les nouveaux iMac et iPad Pro.

Je suis ton mac

En précommande à partir du 30 avril et disponible à la mi-mai, le nouvel iMac a lui aussi des intentions colorées. Pas moins de 7 tons (bleu, vert, rose, argent, jaune, orange, mauve) pour cet ordinateur qui se distingue par sa finesse (un écran 24 pouces Retina 4,5K de 11,5 mm), sa légèreté (4,48 kgs) et des performances intéressantes. La puce M1 8 coeurs centralisant toutes les fonctionnalités vitales de ce Mac promet, sur l'OS Big Sur, "une vitesse de traitement de 85% plus rapide et des performances graphiques jusqu'à deux fois plus élevées sur les iMac 21,5 pouces standard". Disposant d'une caméra FaceTime 1080p, d'un clavier avec Touch ID, de deux prots Thunderbolt/USB4, l'iMac démarre au prix de 1449 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace disque.

Le M1 dans le sac

Il ne fallait pas oublier le segment des tablettes. Et c'est un iPad Pro lui aussi propulsé par la puce M1 qui a été révélé en grandes pompes. Lui aussi en précommande à partir du 30 avril pour une disponibilité mi-mai, il se montre 50% plus rapide côté CPU et 40% plus rapide en termes de performances graphiques qui devraient faire honneur à son écran qui, en version 12,9 pouces, sera un Liquid Retina XDR, alimenté par 10.000 mini-LED et assurant "des détails d'un réalisme fou avec un contraste de 1.000.000:1". Paré pour la 5G et le Wi-Fi 6, l'appareil intègre une caméra grand-angle 12 Mpx qui profite du Cadre Centré, une fonctionnalité qui ajuste le cadre et et vous suit pour que vous restiez visible. Pratique pour les appels vidéo ou, au hasard, les podcasts à distance. Hum. Proposé en argent ou gris sidéral, l'iPad Pro démarre en modèle 11 pouces à 899 euros avec un stockage de 128 Go et le Wi-Fi.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'événement dans la vidéo ci-dessus.