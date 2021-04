Overwatch : Le réalisateur et vice-président Jeff Kaplan quitte Blizzard Entertainment

Vétéran de la firme d'Irvine, Jeff Kaplan a annoncé ce 20 avril 2021 être sur le départ. Il sera remplacé par Aaron Keller dans l'équipe d'Overwatch, qui travaille sur le jeu depuis le début.

Hier, Overwatch a perdu son visage le plus connu. Jeff Kaplan, game director et vice-président de Blizzard, a annoncé avoir quitté l'entreprise après presque 20 ans de carrière qui avaient débuté sur World of Warcraft. C'était lui qui s'adressait à la communauté dans les vidéos d'annonces, ainsi que sur le forum officiel du jeu. Il incarnait aussi la vision créative derrière le monde d'Overwatch et de ses héros.

C'était l'honneur d'une vie d'avoir l'opportunité de créer des mondes et des héros pour un public aussi passionné. Je souhaite exprimer ma reconnaissance pour tout le monde chez Blizzard qui a soutenu nos jeux, nos équipes de jeu et nos joueurs.

Aaron Keller, son remplaçant, a assuré que le développement d'Overwatch 2 suivait son cours et a vanté la vision "exceptionnelle" sur laquelle l'équipe travaillait, en affirmant que les attentes des fans étaient une grande source de motivation pour Blizzard.

La communauté sous le choc

Cette nouvelle a été perçue comme un coup de massue pour une partie de la communauté d'Overwatch. Malgré tous les départs et les licenciements qui ont ponctué la vie des équipes de développement chez Blizzard ces dernières années, il était l'une des figures à rester. Alphacast, l'un des streamers français qui a le plus contribué à faire connaître Overwatch à ses débuts, a dit ne "pas avoir les mots" en réaction à ce départ.

Jeff Kaplan n'a pas encore annoncé où le mènera le prochain chapitre de sa carrière.

Quoiqu'il en soit, Blizzard a promis de s'adresser plus fréquemment à la communauté pour donner de nouvelles informations sur Overwatch 2, que ça soit sur son contenu ou l'état de son développement. Alors que le jeu n'a toujours pas de date de sortie officielle, Overwatch n'accueille plus de nouveautés de gameplay depuis plus d'un an, ce qui renforce les attentes de la communauté du jeu.