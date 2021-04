Xbox Game Pass : Les jeux clôturant le mois d'avril 2021 annoncés

Chaque mois, Microsoft met à disposition des abonnés Xbox Game Pass et Game Ultimate de nouvelles raisons de jurer fidélité au programme. Des nouveaux jeux, en plusieurs fois. Et voici la deuxième salve d'avril 2021

À voir aussi : Xbox : La dernière mise à jour système disponible, téléchargements accélérés

Le mois d'avril a commencé avec le retour d'un certain GTA V. Il se termine avec MLB The Show 21, disponible sur Cloud et consoles, des jeux ID @Xbox, une preview d'un jeu coopératif plein de dinosaures, des sondes anales venues de l'espace et, pour un peu plus de poésie, des contes fantastiques dans le nuage.

Voici les ajouts au Game Pass pour les prochains jours :

22 avril

Phogs! (PC)

28 avril

Second Extinction (Game Preview) (Cloud, Console & PC)

29 avril

Destroy All Humans! (Cloud, Console a PC)

30 avril

Des arrivées, cela vaut aussi qu'il faut faire un peu de place. Et qu'il y a des départs. Voici les jeux qui quitteront les Game Pass le 30 avril. Snif.

Pour ne pas terminer sur une note tragique, la firme de Redmond précise que 6 jeux supplémentaires peuvent bénéficier de contrôles tactiles si vous êtes membre Ultimate.

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, exige 12,99 euros par mois.