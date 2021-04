FNAC : De bonnes affaires sur les accessoires Gaming

C'est le retour des Bons Plans sur Fnac.com ! En ce moment, profitez de prix complètement fous pour vous offrir le meilleur des accessoires Gaming, et réalisez jusqu'à 50% d'économies !

Cet article est un contenu sponsorisé

Les experts de Fnac.com ont en effet sélectionné rien que pour vous une gamme d'accessoires incontournables, qui feront le bonheur des joueurs respectueux de leur budget : découvrez en exclusivité une sélection d'une vingtaine de produits indispensables pour tout gamer qui se respecte. Dépêchez-vous : ces offres exceptionnelles ne sont valables que jusqu'au 3 mai !

Repoussez les limites

Les joueurs boulimiques et passionnés ne le savent que trop bien : malgré la capacité de stockage de plus en plus importante, nos consoles arrivent bien vite à saturation. Heureusement, la Fnac vous propose aujourd'hui une sélection de disques durs spécialement dédiés à vos consoles préférées ! Profitez de 20% de remise sur le Disque dur externe Seagate Game Drive Officiel 2 To Noir pour PS4, disponible à 79,99 euros au lieu de 84,99 euros ! Grâce à sa capacité permettant d'installer plus de 50 jeux, vous aurez toujours vos grands classiques et les dernières nouveautés à portée de main. Et pour toujours plus de confort, le port USB 3.0 ultrarapide vous offre une vitesse de jeu identique à celle du disque d'origine de votre console.

Que les possesseurs de Xbox One se rassurent : le Disque dur externe portable Seagate Game Drive STEA2000417 USB 3.0 2 To Blanc à seulement 79,99 euros au lieu de 84,99 euros est fait pour eux ! Commandez-le dès aujourd'hui, et profitez en plus d'un mois de Game Pass offert, et trouvez enfin votre futur jeu préféré !

j'en profite !

La Switch en voit de toutes les couleurs

La Nintendo Switch n'est pas en reste non plus : profitez de remises folles sur la paire de deux manettes Steelplay au prix fou de 29,99 euros au lieu de 39,99 euros, et découvrez sa croix directionnelle pour une précision et un confort de jeu optimal, et profitez de son câble de recharge USB pour faire face à tous les imprévus !

Et pour ceux qui préfèrent encore prendre en main une bonne vieille manette, pas de panique : les experts de Fnac.com ont sélectionné pour vous la manette Power A NSW, qui se décline en deux versions aux couleurs de Mario et de Link, les plus célèbres séries de Nintendo. En plus de proposer un câble de recharge, ces manettes relèvent le niveau grâce à deux boutons supplémentaires à l'arrière, librement programmables, qui feront de vous le joueur le plus en vue de la scène eSport ! Ces deux manettes sont proposées au prix de 14,99 euros au lieu de 24,99 euros.

j'en profite !

Les meilleurs accessoires sont à la Fnac

Et parce que l'immersion ne saurait connaître la moindre limite, découvrez une sélection de casques gaming ergonomiques comme le Micro-casque Gaming Alpha Omega Players Rapace C19 disponible en bleu ou en rouge et son arceau rembourré pour 14,99 euros seulement au lieu de 24,99 euros, le Casque Gaming filaire The G-Lab KORP200 Gris spécialement étudié pour offrir un confort maximal et s'adapter à tous les types de joueurs, sans besoin de le régler ! Pour ceux qui préfèrent mener leur équipe en bon chef de guerre, il y a le Casque Gaming filaire Alpha Omega Players Nixe Noir et son microphone intégré, disponible pour seulement 19,99 euros au lieu de 24,99 euros.

Il n'y a plus à hésiter : profitez dès aujourd'hui des Bons Plans de Fnac.com pour vous offrir le meilleur des accessoires gaming au meilleur prix. Bénéficiez également de la livraison offerte dès 25 € d'achat, et offrez-vous les plaisirs de la plateforme de streaming Deezer : en ce moment quatre mois d'accès sont offerts. Il n'y a plus un instant à perdre : les Bons Plans de Fnac.com, c'est maintenant !

j'en profite !