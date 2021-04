Yoko Taro (NieR) et Square Enix annoncent un nouveau jeu

Lors de l'émission en direct rappelant la sortie très prochaine de NieR Replicant ver.1.22474487139..., on a pu apprendre que le cerveau prisonnier du masque d'Emil derrière la licence s'était remis au travail.

Yoko Taro travaille sur un nouveau jeu pour le compte de Square Enix, a-t-on pu apprendre, par panneaux, durant le livestream, qui permettait aussi de connaître le contenu supplémentaire de la restauration de NieR.

Mystères et boule souriante

Il officiera comme directeur créatif tandis que Yosuke Saito sera encore à la production. L'annonce n'a rien révélé de plus que le fait qu'il s'agira d'un titre proposé uniquement en téléchargement - mais avec une potentielle version physique spéciale. Le concept du jeu, développé comme une production indépendante, serait difficile à expliquer et même à vendre. Pour Saito, il serait à la fois nostalgique et moderne. Et pour Square Enix, c'est un succès commercial assuré. Il est possible que nouvelles informations surviennent prochainement, et même que des mises à jour mensuelles soient proposées.

Après le succès de NieR Automata (5,5 millions d'exemplaires en février dernier), Taro a également planché des titres mobiles, SINoAlice et NieR Re[in]carnation. NieR Replicant ver.1.22474487139... arrive chez nous ce jeudi 22 avril sur PS4, Xbox One et PC. Ce nouveau projet sera-t-il encore une fois bizarre ? Lié à l'univers étendu de Drakengard ? Tout est possible. Surtout attendre.

