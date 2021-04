Earthblade : La team Celeste de retour avec un action-RPG en 2D, premières infos

Après le succès critique et commercial du divin Celeste, Matt Thorson et sa petite équipe avait préféré faire peau neuve, et fonder un tout nouveau studio au blase résolument positif : Extremely OK Games. Un an et demi plus tard, les trublions annoncent leur tout premier jeu : Earthblade, qui entend cette fois faire un sort à l'action-RPG d'antan.

C'est peu dire que les éléments tangibles sont pour le moment bien peu nombreux, puisque malgré l'ouverture d'une page dédiée sur son site, le jeune studio se contente d'une fresque verticale, et d'un descriptif pour le moins intriguant :

Un jeu d'explor-action en 2D dans un monde ouvert en pixel art. Voilà le prochain jeu de la team Celeste, sortie en 20XX.

Au-delà d'une date de sortie qui pourrait théoriquement étirer le chantier jusqu'en 2099 (certains semblent préférer la prudence aux excès de confiance) et d'un genre en forme de mot-valise des plus intrigants, l'artwork à découvrir ici nous permet tout de même d'apercevoir quelques indices, alors qu'un dirigeable surplombe une cité qui n'en finit plus de s'élever, à l'inverse de la cabane très terre-à-terre aux lumières rougeoyantes.

En attendant de connaître vos théories les plus folles sur ce premier visuel, précisons d'emblée que la compositrice Lena Raine, déjà aux platines sur Celeste, sera une nouvelle fois de la partie, et propose un autre teaser, musical cette fois, sur son compte SoundCloud. Sur fond de contrebasse jouées en pizzicato, une voix féminine nous parle du "son du tonnerre".

Seule certitude : aux dires de la compositrice, Earthblade ne sortira pas cette année :

nothing happens in a vacuum though, and I've been writing so much music that will eventually be pouring out this year. not earthblade, yet, but if you're excited for what you heard today--good news, Chicory is right around the corner & there is a LOT of music in that game ✨