Xbox : La dernière mise à jour système disponible, téléchargements accélérés

Avec le printemps, on a des envies de changements. Les possesseurs de consoles de Microsoft sont servis puisque la nouvelle mise à jour du dashboard offre des fonctionnalités toutes neuves et toutes propres.

Microsoft a déployé la mise à jour système d'avril 2021 pour Xbox One et Xbox Series X|S. Les plus impatients seront heureux d'apprendre qu'il est désormais possible de suspendre la partie d'un jeu en cours pour faire grimper la vitesse de téléchargement d'une mise à jour ou d'un nouveau jeu. Pas besoin de tout arrêter. Merci, Quick Resume.

Téléchargez vos jeux aussi vite que possible grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui fait son apparition dans la section Mes Jeux & Applications. Vous saurez dorénavant lorsque le jeu tournant en arrière-plan ralentit vos téléchargements et vous pourrez suspendre celui-ci pour libérer de la bande-passante et ainsi obtenir la meilleure vitesse de téléchargement possible. Ensuite, grâce à la fonction Quick Resume, vous pourrez reprendre votre jeu là où vous en étiez.

En outre, l'application mobile permet l'affichage des Succès et classements sur les pages des jeux. Pour finir, la section dédiée au Game Pass vous laisse voir à quels jeux s'adonnent vos amis, vous laissant rejoindre une partie mulitjoueur ou lancer une installation. De nouvelles catégories ont été ajoutées dans la partie recommandations, s'inspirant de vos expériences ou selon les styles.