Street Fighter V CE : Rose débarque dans une mise à jour plein de souls

Ca ne s'arrête jamais pour Street Fighter V : Champion Edition. Le roster ne cesse de grandir, et on accueille la surprenante Rose avec bienveillance. Après Dan Hibiki en février, Rose est donc le deuxième personnage à monter sur le ring dans le cadre de la cinquième et dernière saison de Street Fighter V.

Pour les vrais qui savent, rappelons que Rose est arrivée pour la toute première fois dans Street Fighter Alpha, et est depuis toujours fidèle au poste. Enfin, presque. Il paraît même que dans Street Fighter V : Champion Edition, l'experte du Soul Power est de retour avec quelques nouveaux tours dans sa manche... Et ça ne va pas rigoler.

Souls Girl

En effet, dns cette nouvelle version, Rose est pourvue de mouvements puissants que les fans de longue date de Street Fighter reconnaîtront certainement.

Comme son son "Soul Satellite", déjà présent dans Street Fighter IV, cette fois-ci disponible en tant que V-Skill, et qui lui permet d'invoquer "des orbes pour mettre la pression sur ses adversaires". On n'oubliera pas non plus son "Soul Illusion", hérité de Street Fighter Alpha, et qui revient sous la forme d'un V-Trigger qui crée "des rémanences qui reproduisent ses attaques peu de temps après elle pour multiplier les dégâts". Rose dispose aussi d'un tout nouvel ensemble de mouvements, comme son V-Skill "Soul Fortune", qui lui permet de "tirer l'une des quatre cartes de tarot pour se renforcer ou affaiblir ses adversaires". Cette nouvelle compétence ouvre une nouvelle dimension de jeu pour ses utilisateurs, qui peuvent désormais décider de jouer l'attaque ou la défense en fonction du cours du combat.

Et ce n'est pas tout...

Le "Soul Dimension" est le nouveau V-Trigger de Rose, qu'elle peut utiliser pour se téléporter au choix à trois endroits de l'écran afin de proposer des options de combo étendues. Rose peut être récupérée grâce au Character Pass ou au Pass Premium de la Saison 5. Elle peut également être achetée séparément ou bien être obtenue grâce à de la Fight Money acquise en jeu.

Encore une fois, ce n'est pas tout puisqu'un tout nouveau stage de Rose basé sur celui de Street Fighter Alpha 2, Marina of Fortune, peut aussi être acheté ou obtenu contre de la Fight Money récupérée en jeu.

En plus de mettre en avant Rose, la "Spring Update" de Street Fighter V a également permis de découvrir de nouvelles informations et gameplay d'Oro et d'Akira, deux nouveaux personnages dont l'arrivée est prévue à l'été 2021. De plus amples informations sur ces personnages et sur le cinquième combattant non annoncé de la saison 5 seront communiquées ultérieurement.