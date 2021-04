Le Xbox Cloud Gaming bientôt à l'essai sur iOS et PC

Disponible sur Android depuis plusieurs mois, le service de jeux sur le nuage de Microsoft va bientôt se faire connaître d'autres supports. Pour peu que vous disposiez d'un abonnement et ayez été tiré au sort.

Les invitations pour essayer la bêta fermée du Xbox Cloud Gaming sur PC Windows 10 et smartphones et tablettes Apple seront lancées ce mardi 20 avril 2021. Enfin, pour les appareils iOS, il faudra passer par un navigateur homologué.

Sur le site xbox.com/play, les participants auront la possibilité de jouer à plus de 100 titres du Xbox Game Pass en passant par Edge, Google Chrome ou Safari. Vous offrir la possibilité de jouer grâce à un navigateur et une page d'accueil simple et universelle nous permettra de rendre le jeu via le cloud accessible à plus de joueuses et de joueurs au fil du temps.

Au cas où vous commenceriez à vous sentir lésé, Microsoft assure que plus d'invitations seront envoyées au fil du temps et qu'il est question d'aller le plus vite possible pour que tout le monde puisse en profiter prochainement. Les heureux élus devront avoir sous la main une manette Bluetooth ou à brancher en USB, ou profiter des contrôles tactiles pour profiter de la cinquantaine de titres à disposition.

Pour le début de cette Bêta, nous nous concentrerons sur l'ajustement des fonctionnalités et la création d'une expérience fiable sur toutes les plateformes, tout en nous assurant que les jeux tournent comme il se doit.

L'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate coûte 12,99 euros par mois.