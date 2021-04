Resident Evil Village : Nos impressions sur des séquences inédites, avec gameplay PS5 4K/60 fps

Quelques jours après un showcase qui ne manquait pas de surprises et alors que vous avez peut-être déjà pu mettre la main sur la (beaucoup trop) courte démo disponible sur PS4/PS5, Resident Evil Village revient dans nos colonnes pour un tour d'honneur.

À voir aussi : Resident Evil : Revivez le showcase, toutes les infos dévoilées (REPLAY)

Votre appétit pour les nouvelles aventures d'Ethan Winters ne cesse de grandir ? Nous avons ce qu'il vous faut, en évitant l'indigestion. Le grand chef Romain vous sort du four non pas des cookies maison mais des impressions sur Resident Evil Village qui, parce qu'il prend ses précautions et sait équilibrer ses paroles, ne vous colleront pas une indigestion.

Lycan le bonheur ?

Dans cette vidéo d'un peu moins d'une demi-heure, notre survivant vous décrit, les yeux dans les yeux, la longue séquence de gameplay à laquelle Capcom l'a confrontée. Eh non, pas question d'y jouer à distance pour cette fois. La session permettait de s'immerger pendant près de 60 minutes dans une portion du jeu proche du tout début, en évitant d'en savoir trop sur l'intrigue.

Nouveautés, direction artistique, atmosphère, affrontements, énigmes, exploration du village : tout cela est évoqué ici avec du gameplay PS5 pour illustrer les paroles enthousiastes de Romain, disparu peu après l'enregistrement.

On devrait retrouver sa trace aux alentours du 7 mai prochain, date de la sortie de Resident Evil Village sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.