TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 14 de 2021 : La Switch hein...

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la quatorzième de l'année 2021.

A l'aise avec le confinement magique et intense ? Pas de souci, vous avez plébiscité les jeux suivants durant la dernière semaine, come le veut la traduction du Top 5 made in SELL.

Les mêmes dans la désordre

Comme la semaine passée, on prend les mêmes jeux Switch qui cartonnent et on les mets dans le désordre. De sorte qu'on aura cette fois Mario Kart 8 Deluxe en seconde position, tandis que Ring Fit Adventure remonte un peu, confinement oblige... Pour le reste, eh bien disons, que vous savez lire donc... Qu'en pensez-vous ?

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 14) :

Rendez-vous bientôt pour la quinzième semaine de 2021.