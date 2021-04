VALORANT : Fnatic bat Team Liquid dans la finale du tournoi européen des Challengers 2

Fnatic aura une chance de se qualifier au Major en Islande lors des Challengers Finals de VALORANT, qui se lanceront le 23 avril prochain.

Alors que tous les yeux sont rivés sur le prochain tournoi Majeur de VALORANT qui aura lieu en Islande, Fnatic s'en est approchée un peu plus en remportant les Challengers 2 le week-end dernier contre Team Liquid.

Fnatic a survolé les playoffs en prenant des victoires 2 à 0 contre G2 Esports et Vitality, pour enfin battre Team Liquid qui avait rencontré plus de résistance notamment en demi-finale. Derke est le joueur de Fnatic qui a obtenu un KDA le plus élevé dans le tournoi (1,46) en jouant notamment Jett et Sage.

Changement de roster chez Fnatic

Maybe the most insane Ace we've EVER SEEN IN EU!@just_magnum is NUTS! #VCT pic.twitter.com/G3GfRka4J9 - VALORANT Champions Tour EU (@valesports_eu) April 18, 2021

Cette victoire est d'autant plus impressionnante que Fnatic a changé son roster il y a seulement 10 jours. Ses joueurs ont su s'adapter rapidement pour former une synergie d'équipe qui leur a permis de prendre la première place du tournoi.

Mais la route est loin d'être terminée avant de se qualifier au Major en Islande : seules les deux meilleures équipes des Challengers Finals s'y rendront. Fnatic y affrontera notamment l'équipe européenne qui a obtenu le plus de points dans les tournois européens, ce qui fait d'elle la grande favorite : FunPlus Phoenix, ainsi que Team Liquid, qu'elle a battu en finale des Challengers 2.

Le tournoi international Masters Reykjavik se lancera le 24 mai en Islande et affrontera les 10 meilleures équipes de ses régions compétitives (Europe, Amérique du Nord, Asie et Amérique Latine).