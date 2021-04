League of Legends : Toutes les équipes participant au Mid-Season Invitational sont connues

Les 12 meilleures équipes de chaque région compétitive de League of Legends s'affronteront en Islande du 6 au 22 mai. Voyons voir de plus près de quoi il retourne, si vous le voulez bien...

Le Mid-Season Invitational, premier rendez-vous international de la scène compétitive de League of Legends, a désormais toutes ses équipes connues et les groupes dans lesquelles elles ont été réparties.

Et autant dire que l'équipe européenne qualifiée, MAD Lions, aura beaucoup de mal à prendre la première place de son groupe : elle affrontera la championne de Chine, RNG, qui semble revenir dans sa forme d'antan après quelques années, et DWG KIA, la championne de Corée du Sud et l'équipe considérée comme la meilleure au monde depuis son titre du World Championship remporté en automne dernier.

Ces deux équipes sont celles qui sont pressenties pour prendre le titre : la phase de groupes promet donc d'être explosive. À côté, le PSG Talon a été qualifiée en remportant la première place de la ligue d'Asie du Sud-Est et se trouvera dans le groupe de l'équipe nord-américaine Cloud9 et la vietnamienne GAM Esports.

Ensuite, le troisième groupe sera formée de la championne russe Unicorns of Love, d'Amérique Latine Infinity Esports et de Turquie, Istanbul Wildcats. Le dernier affrontera les championnes du Brésil (paiN Gaming), du Japon (DetonatioN FM) et d'Océanie (Pentanet.GG).

Ce rendez-vous sera aussi partagé avec le tout premier tournoi offline majeur sur VALORANT, qui se déroulera sur la même période et au même endroit, en tant qu'étape du VALORANT Champions Tour.

Le MSI se lancera le 6 mai prochain et pourra être suivi en français sur la chaîne Twitch OTP_LoL.