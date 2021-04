Mario Kart 8 Deluxe décroche un record historique aux États-Unis

Sorti en 2014 sur une console au destin tragique, sinon shakespearien, Mario Kart 8 était sans doute l'un des meilleurs opus de la série qui brise les amitiés depuis 1992, mais aussi le moins vendu. Mais ça, c'était avant. Avant quoi ? La Switch et son incroyable succès, pardi !

Le jeu de course qui fut pour l'honneur le jeu le plus vendu sur WiiU vient d'utiliser avec un habile sens du timing un triple champignon des familles, pour devenir ni plus ni moins que le jeu de course le plus vendu de toute l'histoire aux États-Unis.

"Mario number one"

L'analyste du célèbre NPD Group Mat Piscatella vient en effet d'annoncer le record en livrant le détail des ventes du mois de mars outre-Atlantique :

US NPD SW - Mario Kart 8 placed 6th on the March 2021 best-sellers chart. Mario Kart 8 is the best-selling racing genre video game in U.S. history. - Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 16, 2021

Ressorti en 2017 dans une version Deluxe, celui qui est encore pour quelques temps le jeu le plus vendu de la Switch se hisse donc à la première place d'un genre ô combien cher au mordu de dérapage qui nous sert à l'occasion de rédacteur en chef. Seule ombre au tableau : Piscatella ne précise pas si son comptage concerne les deux versions cumulées, et laisse donc une certaine place à l'interprétation...

Et la machine à records n'est vraisemblablement pas prête de tomber à sec, puisque Mario Kart 8 Deluxe se classait encore à la sixième place des meilleures ventes américaines au cours de ce mois de mars 2021, quatre ans après sa sortie sur Switch, et sept ans après sa sortie... tout court.

Quelqu'un saura-t-il l'arrêter avec une carapace bleue ? Et en a-t-on vraiment envie ? Avec près de 155 millions de jeux vendus, la série s'en moque : elle est déjà loin devant. Et pour ceux qui se demandent quel serait le jeu de course le plus vendu de tous les temps, la réponse est d'une certaine évidence...