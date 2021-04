Resident Evil Village détaille ses améliorations : Bienvenue, étranger

À seulement quelques heures d'un Resident Evil Showcase que l'on espère évidemment plein de surprises, Capcom continue de teaser à tout-va sur les nouvelles aventures d'Ethan Winters, qui devra comme tous les illustres prédécesseurs améliorer son arsenal auprès d'un nouveau vendeur quelque peu enrobé.

Nos confères de Game Informer ont ainsi pu mettre la main sur une première version de Resident Evil Village, et en ont profité pour revenir sur le système d'amélioration nécessaire à tout bon survivaliste qui se respecte.

Band on the Hunt

Un vendeur itinérant répondant au sobriquet de "The Duke" vous permettra comme en 2005 de vous poser quelques instants pour calquer vos précieux Lei comme bon vous semble. En plus de racheter à bon prix les trésors glanés sur des cadavres encore fumants, le Duc fournira munitions, items de soin et autres armes de jet toujours utiles dans la série.

Toujours basé sur les fondamentaux de Resident Evil 4, le système d'améliorations permettra contre rémunération d'affiner la puissance, la cadence de tir, la vitesse de rechargement et le nombre de munitions de chacune de vos armes, qu'il s'agisse d'un bon vieux pistolet ou d'un sniper plus fourbe.

Si les munitions peuvent désormais être fabriquées en cours de partie, il faudra parfois choisir entre descendre vos ennemis assoiffés de sang, et la faune locale, qui n'avait pourtant rien demandé. Poulets, poissons et autres cochons sauvages vous offriront ainsi des matières premières à faire transformer par ledit Duc, décidément plein de ressources, qui vous préparera les spécialités de la région, entre ciorbă de porc et mititei roboratif.

En plus de célébrer la gastronomie locale, ces plats offriront des boosts permanents, comme des dégâts réduits en mode garde. Y aura-t-il des plats végétariens ? Pour le découvrir, il faudra attendre la sortie de Resident Evil Village le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Stadia, sans oublier le Resident Evil Showcase qui débutera à minuit. L'heure du quoi, déjà ?