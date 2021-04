Metroid Prime 4 : Retro Studios débauche un ancien de chez Dreamworks et Disney

Alors que les nouvelles aventures de la plus célèbre chasseuse de prime de l'univers continuent de briller par leur absence au sein des différentes présentations orchestrées par Nintendo, l'un des jeux les plus attendus de la Switch continue de faire venir à lui les talents de l'industrie, et même d'ailleurs.

Vous connaitrez peut-être le déroulé du staff roll de Metroid Prime 4 avant même d'avoir pu découvrir la moindre image de gameplay : depuis le reboot intégral annoncé au mois de janvier 2019 (oui, déjà), le développement repris en main par Retro Studios n'en finit plus de faire parler de lui via les innombrables recrutements qu'il occasionne.

Lighting Returns

Après avoir débauché des "ex" du milieu ayant l'occasion de participer à God of War, DOOM, Call of Duty, Crysis et à peu près n'importe quel FPS récemment sorti, les Texans élargissent aujourd'hui leur spectre en débauchant Chad Orr, un artiste spécialisé dans l'éclairage et la gestion de la lumière (les anglais diraient Lighting and Compositing Artist) qui quitte donc les studios Dreamworks Animation. Avant d'oeuvre sur Les Croods 2 ou How to Train Your Dragon 3, Orr a également pu travailler chez Walt Disney Animation Studios, notamment sur Zootopia.

Le petit nouveau devrait retrouver quelques anciens compagnons d'armes, puisqu'il aura brièvement aidé les californiens de Santa Monica sur God of War, un vivier dans lequel Retro semble piocher sans vergogne.

Si plusieurs postes restent à pourvoir sur la page dédiée aux recrutements, Metroid Prime 4 semble (fort heureusement) avoir trouvé son producteur. Arrivera-t-il un jour sur Switch ? Seul l'avenir nous le dira...