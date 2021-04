Resident Evil Showcase : La démo de Resident Evil Village pour tous datée, priorité aux PS4-PS5

Lors de la diffusion du premier Resident Evil Showcase plus tôt cette année, Capcom a révélé que le jeu bénéficierait de deux démo. La première, située hors du jeu en lui-même, était réservée aux joueurs PlayStation. La seconde, tirée du jeu final, serait quant à elle proposée à tous. Et c'est bien ce que va faire l'éditeur nippon. Et une fois encore, les joueurs sur PS5 et PS4 auront un avantage.

Comme prévu, Resident Evil Village aura bien droit à une seconde démo à l'approche de sa sortie. Et comme Capcom l'a promis, les joueurs Xbox Series X|S, Xbox One, PC (via Steam) et Stadia pourront la récupérer cette fois. Les choses sont cependant loin d'être aussi simples que ça.

En effet, Capcom a mis en place un système pour le moins particulier pour récupérer cette nouvelle version d'essai. Et les personnes intéressées ont tout intérêt à suivre attentivement les indications données par l'éditeur car il sera relativement simple de rater sa chance de récupérer et essayer cette démo.

Tout d'abord, il paraît important de préciser que les utilisateurs de PS5 et de PS4 pourront récupérer et jouer à cette démo avant les autres. Ils ne pourront cependant pas en profiter en une fois. À partir du 18 avril à 19h, les joueurs PlayStation disposeront de 8 heures pour télécharger la première partie de la démo se déroulant dans le village. Une fois téléchargée, cette démo permet de jouer pendant 30 minutes.

La seconde partie de la démo, qui se passe quant à elle dans le Château Dimitrescu, pourra quant à elle être téléchargée à partir du 25 avril à 19h heure française. Comme la première partie de la démo, elle ne pourra être téléchargée que pendant 8 heures et permettra de jouer pendant 30 minutes. À noter que ces mêmes joueurs PS5 et PS4 auront la possibilité de prétélécharger les deux parties de cette démo à partir du 16 avril à 1h du matin, toujours heure française.

Prenez des notes

Sur les autres plateformes (Xbox Series X|S, Xbox One, Steam et Stadia), les deux parties de cette démo pourront être récupérées en une fois mais plus tard. Le 2 mai prochain à partir du 2h du matin heure française, les joueurs utilisant ces supports disposeront de 24 h pour télécharger la démo de Resident Evil Village (jusqu'au 3 mai à 2h du matin donc).

Cette version d'essai leur donnera la possibilité de jouer pendant 60 minutes aux deux parties évoquées ci-dessus (village et château). Comme sur PlayStation cette démo pourra être prétéléchargée à partir du 30 avril prochain à 2h du matin heure française. Sur toutes les machines, cette seconde démo de Resident Evil Village ne pourra plus être récupérée une fois les fenêtres de téléchargement évoquées ci-dessus fermées.

Pour ceux qui rateraient leur chance de télécharger cette démo, la version complète de Resident Evil Village sera commercialisée sur toutes les plateformes le 7 mai prochain.

Que dites-vous de ce système mis en place par Capcom ? Le trouvez-vous inutilement compliqué ? Comptez-vous télécharger cette nouvelle démo ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.