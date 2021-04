Le moteur Unity reçoit le support du DLSS

Le Deep Learning Super Sampling, de son petit nom DLSS, est de plus en plus présent dans le jeu vidéo. Après l'Unreal Engine 4, c'est au tour du moteur Unity d'en profiter.

Les bienfaits du DLSS, difficile de s'en passer quand on y a goûté. Et pour cause, cette technologie de mise à l'échelle de l'image vous fait gagner en fluidité tout en conservant le meilleur rendu graphique possible. Comme on a pu l'apprendre pendant la GTC, les développeurs sous Unity pourront désormais l'inclure très facilement dans leurs jeux :

Les développeurs Unity pourront bientôt ajouter le DLSS de NVIDIA à leurs créations en quelques clics seulement. Avant la fin de l'année 2021, le NVIDIA DLSS sera supporté en natif par le High Definition Render Pipeline (HDRP) dans Unity 2021.2.

Le moteur prenait déja en charge le Ray Tracing en 2019 mais il est vrai que le RTX sans DLSS est tout de même très difficile à supporter pour la plupart des machines. Maintenant que les deux options sont possible, nul doute que le RTX va pouvoir se démocratiser encore un peu plus et permettre au jeu PC de continuer de rayonner.

La vidéo ci-dessus vous explique une nouvelle fois comment fonctionne toute cette technologie sur Unity mais aussi de manière globale.