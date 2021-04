PS5 : Sony va "tester" des boîtes de jeux recyclables en Europe

Si la part occupée par le jeu physique ne cesse de diminuer sur le marché mondial, les jeux en boîte sont toujours bel et bien là et devraient le rester pendant encore un certain temps. Ce qui signifie que leurs éditeurs ne peuvent plus ignorer les problématiques comme la pollution provoquée par la surconsommation de plastique et le niveau relativement faible de recyclage de cette matière. À en croire une récente annonce, Sony souhaite désormais faire partie de la solution et non plus du problème.

Sony Interactive Entertainment (SIE) vient d'annoncer qu'à partir de cette année, il va "tester" l'utilisation de polypropylène recyclé à partir de déchets industriels pour la fabrication de ses jeux en boîte commercialisés en Europe. Cette information a été diffusée sur le site de SIE consacré à sa communication d'entreprise.

Cet essai s'inscrit dans la démarche "Road to Zero" du groupe Sony qui a pour ambition de supprimer totalement l'empreinte carbone laissée par les produits et les activités de Sony d'ici 2050, ainsi que dans son projet "One Blue Ocean" qui vise à réduire l'utilisation de plastique sur ses produits pour contribuer à réduire la pollution des océans.

En parallèle à cette annonce, Sony explique que cela fait déjà plusieurs années qu'il réduit la quantité de plastique utilisée sur le packaging de ses produits. Il précise de plus que les éléments en plastique de l'emballage des manettes DualShock 4 en Europe et en Amérique utilisent du polyéthylène téréphtalate (plastique PET recyclable et réutilisable) à hauteur de 70%.

Du progrès

Pour en revenir à la PS5, SIE explique que les packaging de la console et de ses accessoires ont été conçus de manière à être intégralement recyclables. Et il précise qu'en fonction du produit la présence de plastique représente entre 1 et 7% du poids total de l'emballage. Parmi les éléments changés pour la PS5 par rapport aux consoles précédentes, le constructeur japonais évoque par exemple le remplacement de la structure de maintien en polystyrène par un équivalent en papier, ou encore le remplacement des attaches de câbles en plastique une fois encore par des équivalents en papier.

Pour rappel, Sony n'est pas le premier à faire le choix des emballages de jeux recyclables. Tous les jeux PC physiques de SEGA Europe sortent dans des emballages intégralement recyclables depuis le début de l'année dernière. À noter que Sony n'a pas précisé les titres qui bénéficieront de ces nouveaux emballages cette année.