Ghostrunner : Une mise à jour importante et le deuxième DLC disponibles

L'implacable jeu de ninja cyberpunk en vue subjective de One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks paru en octobre 2020 veut prolonger le plaisir. Vous aussi ?

À voir aussi : TEST de Ghostrunner : Plus rapide qu'un fantôme

Ghostrunner a désormais deux nouveaux modes de jeu gratuits. Grâce une mise à jour parue ce mardi 13 avril, les joueurs ont désormais la possibilité de pratiquer le Kill Run, où il est question de traverser les niveaux le plus vite possible, tuer les ennemis rajoutant quelques secondes à la clepsydre. Et l'on peut prendre des clichés de ses plus belles actions avec un mode Photo devenu presque un argument de vente.

Qui vole un boeuf

À cela s'ajoute aussi un peu plus de confort :

Sur console, les joueurs pourront bénéficier d'une assistance directionnelle pour le grappin, d'un curseur de champ de vision (FOV) réglable, ainsi que du nouveau mode Performance, qui boost le frame rate sur PS4 Pro. Sur PC, la technologie NVIDIA Reflex améliore sensiblement l'expérience de jeu, en réduisant de manière significative le temps de réponse grâce aux cartes graphiques GeForce.

Enfin, le jeu qui aura droit à sa version physique sur Switch le 25 juin prochain accueille, pour 4,99 euros, son deuxième DLC : le Metal Ox Pack. Ce dernier célèbre l'année du boeuf en proposant de mettre le grappin sur quatre katanas et gants inédits.

Ghostrunner est disponible sur PC, PS4, Xbox One, et Nintendo Switch.