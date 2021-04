Resident Evil Village s'illustre dans un nouveau trailer, et il y a un loup (garou)

Avant un nouveau showcase qui ne devrait pas manquer de piquant, Capcom a, par le biais de Game Informer, dévoilé de nouvelles images du prochain Resident Evil. Miam.

Resident Evil Village est le jeu que le magazine américain traite durant ce mois d'avril et qui en fait donc la couverture. Comme n'importe quel média avec un peu de moyens, il a la possiblité de rappeler cette opportunité par le biais d'une bande-annonce teasant tous les contenus dont les lecteurs vont pouvoir se nourrir. Et quand on aperçoit Lady Dimitrescu, ça ouvre l'appétit.

Lady... commandement

La grande dame au chapeau qui a converti tant de personnes au masochisme est bien entendu présente dans cette nouvelle vidéo exclusive. Mais pas tant que ça. Bien qu'elle apparaisse avec ses filles, tout comme Chris RedfieldLe florilège d'extraits composant ce trailer s'attarde sur certains des environnements que traversera Ethan Winters, dont le village qui donne son nom à cet épisode lui-même. Dans es rues, les lycanthropes ont décidé de se faire quelques festins et ça colle la chair de poule.

Game Informer promet des révélations et du gameplay pour les prochaines semaines. Maintenant, qui sait désormais quelles annonces nous attendent dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de minuit. Le Resident Evil Showcase aura-t-il vraiment de bonne surprises pour nous ? Resident Evil Village est attendu pour le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Stadia.