Corsair dévoile deux nouveaux PC compacts, AMD ou Intel au choix

En plus d'être bien connu pour ses périphériques et ses composants, Corsair se lance aussi de plus en plus dans les PC montés avec deux nouveaux venus à savoir les Corsair ONE a200 et le Corsair ONE i200.

Que vous soyez plus du coté de chez AMD ou plus du coté de chez Intel, Corsair a pensé à vous puisque les deux nouvelles arrivées chez le constructeurs vous laissent le choix. Il y a le Corsair One a200 avec le a de AMD et le Corsair One i200 avec le i de chez Intel.

Le modèle AMD est un Ryzen 9 5900X et le modèle Intel Core i9-11900K, le haut de gamme donc avec en plus pour accompagner le tout une RTX 3080. Compact oui mais avec tout de même un système de refroidissement liquide par convection breveté.

PC épique, un prix qui pique

Pour le reste on retrouve de la mémoire DDR4 VENGEANCE LPX 32 Go, une alimentation SF750 80 PLUS Platinum SFX, un disque SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 1 To et un disque dur 2 To. Bref que du haut du panier de chez Corsair.

Par contre ça pique forcément à la caisse avec un prix pour le a200 à 4039 euros (tout de même) et un i200 qui n'a pas encore de prix mais qui ne devrait pas trop varier.