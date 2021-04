Indie World Showcase : Suivez le Nintendo Direct indé à partir de 18h00

Le gros Nintendo Direct du 17 février dernier est bien digéré ? On repasse donc à une présentation plus légère, du moins en ce qui concerne les budgets. Nintendo tiendra dans quelques heures une nouvelle présentation en ligne consacrée aux indépendants.

L'Indie World Showcase de ce mercredi 14 avril 2021 se lancera à 18h00 heure française. Vous pourrez suivre tout cela dans la lucarne ci-dessus, en direct, sans filtre ni parasite. Nintendo a précisé que la diffusion durera une vingtaine de minutes.

Une nouvelle présentation #IndieWorld d'environ 20 minutes dédiée aux prochaines sorties indés sur Nintendo Switch arrive mercredi 14 avril à 18:00 !



Rendez-vous ici demain : https://t.co/bYE2VQMJ73 pic.twitter.com/Jn3YNv7hZ5 - Nintendo France (@NintendoFrance) April 13, 2021

En décembre dernier, on avait pu voir pêle-mêle Spelunky et sa suite, Alba A Wildflife Adventure, Tunche ou encore Fisti-Fluffs, alors qu'Among Us débarquait sur l'eShop. Alors à quoi s'attendre cette fois, en dehors de dates de sortie précises et de nouveautés que l'on n'imagine même pas dans nos rêves les plus fous et les plus humides ?

De nouveaux portages, des concepts inédits, et pourquoi pas des nouvelles d'un certain Hollow Knight : Silksong en perpspective ? Eh bien rendez-vous tout à l'heure !