Fortnite : Aloy de Horizon Zero Dawn arrive cette semaine, Lara en duo

Vous l'attendiez de pied ferme, voici venir une certaine Aloy - héroïne d'Horizon Zero Dawn et, prochainement, Horizon Forbidden West - qui est plus que prête à se mesurer à la saison Instinct primitif de Fortnite.

En effet, à partir du 16 avril 2021, plusieurs objets d'Horizon Zero Dawn seront disponibles dans Fortnite, jugez plutôt : la tenue Aloy, l'accessoire de dos Bonbonne à flambée, la pioche Lance d'Aloy, le planeur Étincelle, le revêtement Porteur de bouclier, l'emote Coeur Horizon et l'écran de chargement Aloy la vigie céleste (exclusif au pack).

En guise de bonus pour les joueurs sur PlayStation 5, toute personne qui possède la tenue d'Aloy et qui fait une partie de Fortnite sur PlayStation 5 déverrouillera le style Aloy chasseuse des glaces.

Coupe Aloy sur les consoles PlayStation

A l'aide de votre Arc désormais légendaire, vous pourrez faire appel à un partenaire pour participer à la Coupe Aloy, qui se déroulera le mercredi 14 avril, uniquement sur les consoles PlayStation. Les meilleures équipes de chaque région recevront le pack Horizon Zero Dawn avant son arrivée dans la boutique d'objets.

Afin d'honorer dignement celle qui lui donne son nom, la Coupe Aloy récompense la précision et la maîtrise de l'arc. Affrontez d'autres joueurs sur PS4 et PS5 pour être le dernier survivant dans chaque partie, en sachant que les éliminations à l'arc rapportent des points supplémentaires. Les points attribués sont les suivants :

CLASSEMENT

Victoire royale : 35 points 2e : 29 points 3e : 26 points 4e : 24 points 5e : 22 points etc. jusqu'au 25eme qui marque 1 point.

ÉLIMINATIONS

Chaque élimination : 2 points

Bonus pour les éliminations à l'arc : 8 points

COMMENT PARTICIPER À LA COUPE ALOY

Faites appel à un ami et participez à la Coupe Aloy uniquement sur consoles PlayStation le mercredi 14 avril. Retrouvez les horaires de votre région dans l'onglet Compétition du jeu. Pour pouvoir participer, vous devez avoir un compte Epic de niveau 30 et avoir activé l'authentification à deux facteurs. Pour en savoir plus sur les conditions de participation, consultez le règlement officiel de la Coupe Aloy.

MODE TEMPORAIRE L'ÉQUIPE DE CHOC ! ALOY ET LARA

Préparez-vous, deux icônes du jeu vidéo unissent leurs forces ! Trouvez un partenaire et lancez-vous dans le mode temporaire L'équipe de choc ! Aloy et Lara. Dans ce mode en duo, les joueurs incarnent Aloy pour l'un et Lara Croft pour l'autre, chaque personnage étant attribué automatiquement.

Alors que le butin est verrouillé, vous ne disposez que d'un arc (pour Aloy) et de pistolets (pour Lara). Traquez la faune sauvage, puisez dans vos talents de fabrication pour améliorer vos armes et remportez la Victoire royale primitive ultime. Le mode temporaire L'équipe de choc ! Aloy et Lara sera disponible du 16 avril à 15h (CEST) au 18 avril à 15h (CEST).