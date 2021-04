PS5 : Un studio de Sony recrute pour une nouvelle licence et évoque du design jamais vu

La manière qu'a Sony Interactive Entertainment de gérer ses studios internes et les projets de ces derniers fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Et si certaines structures ont vu leurs effectifs fondre ou leurs projets refusés, d'autres continuent de faire leur petit bonhomme de chemin. C'est le cas du studio londonien du géant japonais.

Le site Push Square a récemment partagé la découverte de plusieurs offres d'emploi publiées sur le site de PlayStation London Studio. La structure britannique de Sony Interactive Entertainment cherche par exemple à attribuer les postes de "Lead VFX Artist" ou "Principal Online Gameplay Designer."

Grâce à ces offres, il est possible de découvrir que London Studio planche actuellement sur un "nouveau projet sur PS5" lié à une "toute nouvelle licence next-gen." Et à en croire le texte de présentation d'une de ces offres, le studio basé dans la capitale anglaise ne manque pas d'ambition pour ce nouveau projet :

En tant que Studio 1st Party, nous avons pour ambition de produire des jeux qui montrent le potentiel enthousiasmant du tour dernier hardware PlayStation. Il est donc important que vous soyez prêts à tenter des choses et travailler sur des choses jamais vues en matière de design.

Fini avec la VR ?

Comme le veut la logique, ces offres d'emploi n'entrent pas dans les détails au sujet de ce que sera ce jeu PS5 de London Studio. En revanche, elles apportent quelques indications sur ce que mijote le studio britannique de Sony. En effet, le fait qu'il recherche un "Principal Online Gameplay Designer" montre clairement que son prochain titre proposera du multijoueur en ligne. L'offre d'emploi indique par ailleurs que ce rôle est "d'une importance cruciale" pour ce nouveau jeu PS5.

En parallèle à ça, ces deux annonces n'indiquent pas qu'il est ici question d'un jeu en réalité virtuelle et les postes à pourvoir ne demandent pas, à première vue, de travailler sur cette technologie. Ces dernières années, London Studio a été très impliqué dans les plans de sa maison-mère en matière de réalité virtuelle. Il a par exemple développé VR Worlds et Blood & Truth sur PlayStation VR. Il serait donc possible d'imaginer que le studio planche sur un titre destiné au PlayStation VR 2 récemment annoncé en bonne et due forme sur PS5. Mais il semblerait qu'il n'en soit rien. Rien ne semble en effet indiquer que ce nouveau projet sera en réalité virtuelle.

Reste désormais à attendre que Sony dévoile officiellement ce jeu, ou que des détails à son sujet fuitent, pour en apprendre davantage à son sujet.

