Final Fantasy VII Remake Intergrade détaille son gameplay et ses protagonistes

Alors qu'il fêtait il y a une poignée de jours le premier anniversaire de sa sortie tant attendue, Final Fantasy VII Remake continue de faire l'actualité, et prépare le terrain pour l'arrivée de sa version PlayStation 5 sous-titrée Intergrade. Cette voleuse de Yuffie s'offre donc aujourd'hui à vos yeux ébahis.

À voir aussi : NEO The World Ends With You daté sur Switch et PS4, une version PC annoncée

Et s'il n'est nul besoin de faire les présentations avec la plus fourbe des kunoichi, Square Enix lève aujourd'hui le voile sur les deux chapitres additionnels qui formeront l'ÉPISODE INERmission, un nom qui nous amène à nous demander quels rapports les réalisateurs entretiennent avec la touche Caps Lock.

Welcome to Intermission

Le géant du J-RPG revient aujourd'hui les caractéristiques de la belle, largement représentée dans notre galerie d'images, qui profitera de son shuriken démesuré pour gérer combat à distance et rapproché. Aux côtés de Sonon, son comparse créé pour l'occasion, Yuffie pourra également compter sur la compétence Ninjutsu élémentaire pour conférer à son arme de jet les caractéristiques du même calibre : feu, glace, foudre ou vent.

La compétence Bannissement génèrera des dégâts qui dépendront du nombre de barres d'ATB à disposition, tandis que l'attaque Tourbillon fera venir à elle les ennemis les plus proches, histoire de varier les plaisirs, et donc d'attaquer sur tous les plans.

Fidèle à sa réputation, Yuffie profitera des deux chapitres de cet ÉPISODE INTERmission pour dérober une matéria surpuissante à la Shinra, ce qui permettra d'introduire de nouveaux personnages au sein d'une intrigue qui n'en manque pourtant pas, à l'instar de Zhijie, un intermédiaire entre le nouveau gouvernement du Wutai et la branche principale d'Avalanche, qui compte parmi ses rangs d'autres petits nouveaux prénommés Nayo, Billy Bob et Polk, et Weiss.

Enfin, l'éditeur a détaillé le casting anglophone de cet ajout substantiel, pour ceux qui n'auraient pas envie de profiter d'un J-RPG dans sa langue d'origine. Il parait qu'il faut de tout pour faire un monde.

Yuffie Kisaragi sera interprétée par Suzie Yeung (Attack on Titan, Sword Art Online)

sera interprétée par Sonon Kusakabe sera interprété par Aleks Le (DOOM Eternal, Astral Chain)

sera interprété par Weiss sera interprété par Daman Mills (Dragon Ball Super)

sera interprété par Zhijie sera interprété par Griffin Puatu (Spider-Man : Miles Morales)

sera interprété par Nayo sera interprétée par Ashley Boettcher (Kingdom Hearts III)

sera interprétée par Billy Bob sera interprété par David Goldstein

sera interprété par Polk sera interprété par Daniel Amerman (League of Legends)

Rappelons que Final Fantasy VII Remake sortira sur PS5 le 10 juin prochain, et si les possesseurs de la version PS4 pourront gratuitement profiter de l'amélioration graphique, il leur faudra tout de même repasser à la caisse pour se procurer l'ÉPISODE INTERmission. Il parait que dans la vie, il n'y a pas de petites économies...