PS5 : The Last of Us II en 4K-60fps, ça ressemblerait à ça

Depuis plusieurs jours, une rumeur relativement sérieuse affirme que Sony prépare actuellement une (énième) version techniquement mise à jour de The Last of Us premier du nom. En attendant que le géant de l'électronique officialise la chose, d'autres donnent un aperçu de ce que pourrait donner une version PS5 de sa suite.

La chaîne YouTube ElAnalistaDeBits s'est amusée à créer une vidéo de gameplay montrant ce à quoi pourrait ressembler une version PS5 de The Last of Us Part II. À partir de captures réalisées sur PS4 Pro en 1440p-30fps, ElAnalistaDeBits a créé une séquence en 2160p-60fps. Pour un résultat plutôt convaincant.

Le YouTubeur explique que pour atteindre ce résultat, il a utilisé plusieurs logiciels d'upscaling via intelligence artificielle ainsi que des logiciels de montage. Dans sa version imaginée du blockbuster de Naughty Dog, il imagine également que les temps de chargement seraient sensiblement réduits.

Mais que fait Sony ?

Malheureusement pour Traz les personnes intéressées par une version PS5 de The Last of Us Part II, Sony n'a toujours pas annoncé de mise à jour next-gen de la version PS4 du jeu ou de commercialisation d'une version remasterisée.

Pour rappel, certains éléments diffusés au cours des derniers mois pouvaient laisser penser à l'arrivée d'une telle mise à jour. La chose ne s'est cependant pas concrétisée jusqu'à présent. En parallèle à ça, certains projets sur lesquels planchent actuellement Naughty Dog poussent à se demander si le studio californien ne prépare pas une expérience PS5 multijoueur se déroulant dans l'univers de The Last of Us.

Si c'est bien le cas, il ne serait pas étonnant que cette dernière accompagne une version next-gen de The Last of Us Part II. Mais à l'heure actuelle, il ne s'agit que de spéculation de notre part.

Que pensez-vous du travail effectué par le YouTubeur ? Pensez-vous qu'une version PS5 ressemblerait à ça ? Ou croyez-vous que le jeu devrait utiliser une résolution dynamique pour être en 60 fps sur PS5 ? Pensez-vous que Sony va commercialiser une version remasterisée de The Last of Us Part II ou que les joueurs auront droit à une mise à jour de la version PS4 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.