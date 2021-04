Nintendo : Furukawa veut plus de nouvelles licences basées sur le succès d'Animal Crossing

Depuis maintenant plusieurs décennies, Nintendo profite d'un juteux catalogue de licences appréciées du public, mais qui n'est pas sans lui valoir quelques critiques, le constructeur donnant parfois l'impression de rester dans sa zone de confort. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, semble avoir entendu le message, et promet sans trembler des lendemains qui chantent.

Si tout le monde connait (au moins de nom) les légendaires séries Super Mario ou The Legend of Zelda, Nintendo aimerait sans doute que l'on cite également Splatoon ou ARMS, ses dernières créations originales, qui devraient selon les mots du PDG dessiner les contours d'une stratégie diversifiée, faisant la part belle aux nouveautés.

Y'a qu'à (Blue) Faucon

Furukawa s'est en effet exprimé sur son envie de varier les plaisirs lors d'une interview accordée au journal Nikkei, non sans s'inquiéter (entre les lignes) d'une certaine forme de lassitude qui pourrait toucher les joueurs, alors que les séries emblématiques de Nintendo ont, ou s'apprêtent à fêter leur 35ème anniversaire :

Alors que nous passons de plus en plus de temps à la maison, nous profitons d'une offre de plus en plus variée en termes de divertissement. Pour que les gens choisissent de passer du temps sur nos jeux, il nous faut les rendre intéressants. La compétition est féroce, et il ne faut pas la prendre à la légère. À l'avenir, nous ne voulons pas uniquement nous focaliser sur nos valeurs sûres comme Mario ou Zelda, mais aussi travailler sur de nouveaux jeux, de nouvelles séries.

F-Zero anyone ?

Si l'on imagine évidemment la déception de ceux qui espèrent encore et toujours le retour en grâce de la bien-aimée série F-Zero, Furukawa vise également un entretien sur la durée, comme pour - ô hasard - le dernier carton monumental de la Switch :

Il est vrai que notre croissance est en partie le résultat d'un besoin de rester chez soi. Les jeux dotés d'une grande durée de vie comme Animal Crossing deviennent de plus en plus acceptés, et nous pensons que ce modèle aura un impact significatif sur nos futurs développements. Nous souhaitons proposer des titres qui permettent de communiquer entre amis ou en famille.

Voilà qui reste suffisamment vague pour ne rien dévoiler des plans de Nintendo, mais qui laisse donc espérer de belles choses, ou à tout le moins, de nouvelles têtes. De là à imaginer que tous ces petits nouveaux rejoindront à terme le casting du prochain Super Smash Bros., il n'y a évidemment qu'un pas...

Quel genre de nouvelle licence espérez-vous de la part de Nintendo ? Le constructeur doit-il faire évoluer ses séries historiques ? Faites-nous part de vos avis novateurs dans les commentaires ci-dessous.