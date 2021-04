Un Oculus Gaming Showcase la semaine prochaine

Facebook dévoilera d'ici quelques jours des informations sur des productions à destination de sa gamme de casques VR. Ce sera le premier événement dédié aux jeux.

Amateurs d'expérience en réalité virtuelle, préparez-vous : l'Oculus Gaming Showcase se tiendra dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 avril à partir de minuit. La société de Mark Zuckerberg a annoncé ce nouvel événement sur le site officiel d'Oculus.

La diffusion aura lieu sur Facebook, YouTube et Twitch. C'est la productrice Ruth Bram qui se chargera de la présentation :

I'm excited to be hosting our first ever @Oculus Gaming Showcase! Can't wait to share our latest VR gaming news with you all. We'll be streaming on the Oculus Facebook page, Twitch, and YouTube at 3:00pm PST, April 21. Mark your calendars! https://t.co/t7etpmKGhF pic.twitter.com/ABPq8F1DeZ