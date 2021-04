PlayStation compte adapter ses licences populaires sur smartphones

Quand on voit comment se portent des titres comme Fortnite, PUBG ou encore Call of Duty sur mobiles, pour ne citer qu'eux, il va de soi qu'on rêve du même succès. Le constructeur de la si introuvable PlayStation 5 a l'air désireux d'y mettre les moyens.

Sony semble vouloir mettre le paquet sur le jeu mobile en y portant ses licences iconiques. C'est une offre d'emploi très précise qui permet de le supposer puisque la firme japonaise souhaite dénicher le prochain manager de sa toute nouvelle division mobile des PlayStation Studios.

Voulez-vous diriger le développement et la stratégie du jeu mobile et contribuer à façonner l'avenir du jeu pour un studio de classe mondiale ?



En tant que Head of Mobile, vous serez en charge et développerez la stratégie de jeux mobiles pour PlayStation Studios et contribuerez à jeter les bases de futures opportunités de croissance. Vous dirigerez tous les aspects de l'expansion de notre développement de jeux consoles et PC aux services mobiles et services live, en mettant l'accent sur l'adaptation des licences les plus populaires de PlayStation pour mobile.



Vous serez responsable de la constitution et de la mise à l'échelle d'une équipe de leaders mobiles et serez le chef de cette nouvelle division au sein des PlayStation Studios.

Le profil recherché n'est pas celui d'un bleu mais d'une personne d'expérience capable de porter une vision à long terme, une stratégie sur 3 à 5 ans. Après avoir déjà tâté le terrain avec le XPeria Play en 2011 puis des titres comme Uncharted : Fortune Hunter ou encore permis une connexion avec les jeux de la gamme Playlink, Sony pourrait donc d'ici quelque temps mettre les bouchées doubles.

Reste à savoir de quelle manière cela va prendre forme lorsque l'on sait que la stratégie imprimée par Jim Ryan semble plutôt portée sur les blockbusters - et leur portage sur PC.

Les têtes d'affiches et les nom illustres ne manquent pas. Mais, quand bien même le marché du jeu mobile est prédominant, est-ce que vous imaginez y passer du temps sur des expériences Uncharted, The Last of Us, God of War, Gran Turismo ou encore Horizon ? Vous ne préféreriez pas une suite à Days Gone ? Ou récupérer les jeux PS3, PS Vita et PSP qui vont disparaître ?

Vaste débat...

