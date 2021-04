GTA VI vers une sortie bien plus tard que prévu ? Un indice "insider" chez vous [MAJ]

Faudra-t-il là encore l'appeler "l'arlésienne" du jivé ? Si GTA V cartonne encore dans les charts et dans le coeur des fans qui ne cessent d'y jouer, au fil des mises à jour, l'hypothétique GTA VI censé prendre la "suite" du jeu star de Rockstar, devient ce jour le jeu le plus attendu de ces prochaines années. Et les joueurs pourraient bien l'attendre bien plus longtemps qu'escompté...

[MAJ 13 avril 2021 à 16h35] : Jason Schreier, qui comme tout un chacun, a vu une montée des news sur GTA VI principalement en France (étonnement), a voulu réagir en précisant sa pensée, via un tweet (non supprimé pur l'instant) :

Hi - I don't know why this is spreading among French news, but I never said that GTA VI was delayed, so everyone please calm down - Jason Schreier (@jasonschreier) April 13, 2021

Je ne sais pas pourquoi ceci se répand dans les news en France, mais je n'ai jamais dit que GTA VI était reporté, alors SVP calmez-vous.

Calmez-vous donc mesdames et mesdames ! Jason n'a jamais dit SPECIFIQUEMENT que GTA 6 était reporté, et pour cause, il n'y a aucune date de sortie officielle. En revanche, il s'est sans doute mal exprimé en tweetant, et cela a sans doute prêté à confusion. Il n'empêche qu'il répondait à une question bien précise d'un Twittos, et que son message a bel et bien été effacé dans la foulée... Alors, complot mondial ou simple erreur de syntaxe ? Vous avez 4 heures (les ami.es).

Si aucune info n'a filtré sur une éventuelle période de sortie (ni par des fuites ni par des bilans financiers), GTA 6 serait toujours le "prochain jeu" de Rockstar Games, comme le précisait an avril 2020, Jason Schreier de Blomberg, toujours sur la brèche, en termes d'infos croustillantes et de scoops sur notre média.

A l'époque, désormais lointaine, Schreier alors toujours en place chez Kotaku, précisait que GTA VI en était encore à son début de développement, et qu'il serait, je cite de mémoire "de moindre envergure comparé à GTA V ou Red Dead Redemption II". L'éditeur américain de renom souhaitant GTA 6 soit un jeu de "taille mesurée" dans un premier temps avant de grandir via des mises à jour régulières. Ceci afin de limiter le crunch toujours préjudiciable sur le moral des équipes en place.

GTA VI "victime" du COVID-19 ?

Et c'est justement le très bien renseigné Jason Schreier qui confirme via Twitter (tweet effacé depuis..., étrange) que le titre ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années. Non seulement car Rockstar Games ne veut plus se laisser aller à épuiser ses équipes, mais aussi car la pandémie de Coronavirus semble avoir chez eux aussi et comme dans bon nombre d'entreprises modernes, été quelque peu problématiques à gérer au jour le jour en termes d'organisation.

Et c'est suite à la question d'un Twittos que Jason répondit ceci (voir l'image dans notre galerie) :

@jasonschreier jason do you still expect gta vi to be released around 2023? Like you said last year in the triple click podcast. - OGTA (@odourvas) April 11, 2021

Jason, pensez-vous que GTA VI sortira aux alentours de 2023 comme vous l'avez dit l'an dernier dans le Podcast Triple Click ? - Attendez-vous à ce que tout arrive bien plus tard que ce que vous imaginez, à cause du Covid-19.

On ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas ? Cependant, comme vous l'avez vu de vos propres yeux, le journaliste de Bloomberg a préféré retiré sa réponse, pour on ne sait quelle raison. A-t-il eu des tuyaux supplémentaires à ce sujet, ou va-t-il nous sortir un article "béton" dont il a le secret, sur le sujet GTA 6 ? Difficile à savoir à ce stade.

Bref, il est urgent d'attendre... Pas avant 2024 ou 2025 ? Les consoles actuelles de nouvelle génération seraient alors totalement exploitées, de quoi faire un jeu ultra abouti ? Peut-être...

Evidemment, Rockstar Games n'a évidemment pas officiellement annoncé Grand Theft Auto VI. On ne sait donc pas quand ou sur quelles plates-formes il sortira. Il y a cependant fort à parier qu'il s'agit d'un jeu PS5, Xbox Series X et PC.