League of Legends : MAD Lions marque l'histoire de la scène et devient championne d'Europe

En six ans, c'est la première fois que ni G2 Esports ni Fnatic se sont emparés du trophée d'Europe de League of Legends. C'est en effet une autre équipe qui l'a emporté (forcément), et la finale fut d'un suspense insoutenable du début à la fin.

Hier soir, c'est en effet MAD Lions qui a remporté la grande finale du Spring Split de la ligue européenne (LEC) 3 à 2 contre Rogue. Alors que Fnatic a été éliminée dès le début des playoffs, G2 Esports s'est hissée jusqu'en demi-finale de la ligue européenne, puis a perdu contre Rogue dans le loser bracket après avoir été battue une première fois par MAD Lions.

Cette finale sans les deux vitrines de la ligue marque l'ascension d'une nouvelle génération de joueurs et de structures. MAD Lions et Rogue ont fortement progressé la saison dernière, où elles se sont qualifiées au World Championships avec G2. Cela s'est poursuivi cette année avec de nouvelles recrues qui ont renforcé leur roster respectif.

Du côté de MAD Lions, les nouveaux coéquipiers Elyoya et Armut ont montré qu'ils avaient non seulement les compétences, mais aussi le mental nécessaire pour briller en playoffs et, peut-être, sur la scène internationale. Mais leurs adversaires de Rogue étaient de taille : la majorité des parties ont été très serrées et se sont parfois jouées à une seule erreur, un seul kill !

Dominés, puis revenus, les Lions étaient affamés

Après avoir dominé le score 2 à 0, Rogue s'est fait reverse sweep par MAD Lions, qui a ensuite pris trois victoires de suite dans des matchs à haute pression. Cette dernière a su montrer une grande résilience et une adaptabilité contre Rogue, en essayant différentes stratégies, parfois risquées.

Pour MAD Lions, la prochaine étape sera le Mid-Season Invitational, qui se déroulera du 6 au 22 mai prochains en Islande. Les meilleures équipes de chaque région de League of Legends s'y affronteront ; on y retrouvera notamment les champions sud-coréens et champions du monde en titre de DAMWON KIA, qui a survolé la ligue de sa région pendant le Spring Split.

Peu après, l'ancien champion européen Perkz a lui aussi pris un titre, mais en Amérique du Nord : il est devenu champion nord-américain avec son équipe Cloud9 après avoir battu Team Liquid dans un autre match très équilibré, sur le score de 3-2. Cette équipe se rendra aussi au Mid-Season Invitational.