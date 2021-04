Un nouveau projet Uncharted sur les rails ou avorté ? Sony Bend sur la brèche... ou pas

Qui n'a pas rêvé, secrètement ou non, à l'annonce d'un prochain Uncharted ? Au hasard, personne. Enfin, je présume. Dans le papier de Jason Schreier pour Bloomberg, dont Thomas s'est fait le traducteur de luxe pas plus tard que ce jour (cf nos news relatives ci-contre), l'arrivée d'un prochain épisode d'Uncharted n'est pas forcément passé sous le tapis...

Comme vous le précisait d'ailleurs le dernier nommé, rédacteur de son état pour Gameblog.FR, un nouveau titre Uncharted était donc bel et bien en chantier, avant que la débandade du studio Bend soit à l'ordre du jour, l'équipe en question travaillant chez Naughty Dog préférant se retirer du projet, pour cause de "nervous break down" et se consacrer à un projet personnel (et confidentiel).

Deus salles, deux ambiances

En effet, selon les confidences de Jason Schreier, une équipe du studio avait préalablement été chargée d'aider Naughty Dog sur un jeu multijoueur tandis qu'une deuxième équipe était elle chargée de travailler sur un nouveau jeu Uncharted sous la supervision de Naughty Dog.

Malheureusement, certains des membres du personnel, y compris les principaux responsables du projet / studio, n'étaient pas satisfaits de cet arrangement et ont fini par partir. Les développeurs de Bend craignaient en effet d'être absorbés in fine par Naughty Dog, et la direction du studio a alors demandé à être retirée du projet Uncharted. Ils seraient ainsi partis le mois dernier et travailleraient désormais sur un nouveau jeu bien à eux, sans que nous en sachions plus à ce niveau de confidence.

Difficile du coup de savoir ce qu'il ressortira de tout ceci, car sans annonces concrètes et officielles, on continuera à supputer dans la vide. Mais on adore ça, paraît-il... Surtout Thomas "P".