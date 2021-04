Ghosts : Une expérience FMV à la Night Trap se prépare via Kickstarter

La Full Motion Video, d'autres que Sam Barlow (Her Story, Telling Lies), Flavourworks (Erica) ou Wales Interactive (The Complex) y croient. Le procédé intéresse un scénariste et producteur britannique qui compte mettre les moyens pour vous faire trembler. Enfin, VOS moyens.

Le cinéaste Jed Shepherd a annoncé aux côtés de Visible Games et Limited Run Games le développement de Ghosts, un jeu en Full Motion Video prévu pour le 22 février 2022 sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. L'idée est venue à ce scénariste anglais de tenter ce défi pendant le dernier Halloween, confiné, alors qu'il redécouvrait les Night Trap et Phantasmagoria. Et il fait appel aux joueurs : le projet passe par Kickstarter, où l'objectif est de récolter 190.032 euros avant le 7 mai prochain.

La nuit, je flippe

L'une des grandes particularités avancées de titre s'inspirant du travail de Nigel Kneale, auteur de thrillers admiré (puis embauché) par John Carpenter, c'est que la vraie version, complète, ne pourra être jouée qu'à partir de 22h00 heure locale. Avant, ce ne sera qu'un apéritif. C'est ce qu'on appelle penser à l'ambiance. Mais de quoi est-il question ?

Dans Ghosts, vous jouez le producteur d'un programme de chasse aux fantômes démodé du même nom. Les cinq "Ghostbusters" évoluant sous vos caméras traquent une certaine Long Lady, dont il faut paraît ne jamais croiser le regard, sur un site londonien. Surveillant autant les images que le rythme cardiaque du casting, il faudra réagir aux événements rapidement et faire que la traque reste un spectacle. Divers documents vous aideront à comprendre la situation et, peut-être ne pas voir tout le monde se faire dégommer atrocement. Cerise sur le gâteau : si vous quittez votre poste, tout le monde meurt.

Host stuff

Pour ce projet somme toute très alléchant sur le papier, Shepherd peut compter sur un quintet d'actrices qu'il connaît bien : Haley Bishop, Radina Drandova, Jemma Moore, Caroline Ward et Emma Louise Webb, toutes à l'affiche de Host, film d'horreur Zoomesque de Rob Savage qu'il a écrit, sorti en 2020. Elles s'illustrent une première fois dans la bande-annonce ci-dessus, qui vous donne déjà un avant-goût de ce qui pourrait vous faire sursauter une fois la nuit tombée... Quant au travail de l'illustrateur canadien Trevor Henderson, spécialisé dans l'horreur, il faudra attendre de jouer pour le découvrir. Encore heureux.

Limited Run Games étant impliqué, des versions physiques sont prévues sur PS4 et Switch, ainsi qu'un tas d'objets collectors pour les plus généreux donateurs, dont un polaroïd du tournage ou une combinaison. Le concept a de quoi séduire. Reste à voir s'il va se réaliser. On imagine que les nostalgiques de Night Trap et amateurs de bonne flippe vont avoir le portefeuille qui chatouille.