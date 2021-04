Ring Fit Adventure : Un tapis officiel dévoilé par Hori

Star du confinement pour les personnes en mal d'exercice physique, victime de son succès de nombreux mois, Ring Fit Adventure devient une marque à laquelle on va pouvoir désormais associer au moins un accessoire indispensable.

Hori sortira cette année un tapis de sol Ring Fit Adventure. Prévu pour le 30 juin prochain au Japon, l'accessoire, en précommande sur Amazon, mesure 1,80 m de longueur et 61 cm de largeur. Les petit plus, ce sont son épaisseur de 4 mm, qui lui assure une utilisation confortable, pour que vous enchaîniez les abdos ou les torsions russes sans bobo, et la possibilité de le plier en deux pour encore plus de moelleux. Vos voisins du dessous vous remercieront.

Le portefeuille au tapis

Le spécialiste des sticks arcade n'allait pas entrer dans le game du fitness sans faire comprendre que la qualité a un coût. Pour vous offrir ce revêtement qui peut parfaitement être employé dans d'autres situations, je ne sais pas, moi, vos cours de yoga en ligne par exemple, il faudra y mettre le prix : 5.580 Yen, soit un peu plus de 40 euros. On vous laisse aller voir dans les boutiques spécialisées pour le tarif pratiqué habituellement.

En attendant, Ring Fit Adventure et son Ring-Con continuent de figurer parmi les meilleures françaises chaque semaine. Au 31 décembre 2020, ce sont 8,68 millions d'exemplaires qui ont trouvé preneur. Et nous, nous savons pourquoi.