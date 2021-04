Six Days in Fallujah : Le conseil des relations américano-islamiques interpelle Sony, Microsoft et Valve

Annoncé et annulé en 2009, réapparu par surprise en février dernier, Six Days in Fallujah n'a pas fini de faire parler. Son propos est toujours jugé problématique et, en dépit des témoignages de bonnes intentions des développeurs, il suscite encore des réactions très vives.

Le CAIR (Counsil on American-Islamic Relations) a demandé à Sony, Microsoft et Valve de délister et refuser de vendre Six Days in Fallujah. Ce groupe de défense des droits fondamentaux des musulmans aux États-Unis et au Canada, fondé en 1994, a effectué cette demande publiquement, ce mercredi 7 avril, à travers un communiqué de presse sur son site.

"Simulateur de massacre d'arabes"

Qualifié de "simulateur de massacre d'arabes", il est dépeint comme glorifiant un événement violent qui a tué plus de 800 civils irakiens, sur la base d'une invasion illégale.

Nous appelons Microsoft, Sony et Valve à interdire à leurs plateformes d'héberger Six Days in Fallujah, un simulateur de massacre d'arabes qui ne fait que normaliser la violence contre les musulmans en Amérique et dans le monde.



L'industrie du jeu doit cesser de déshumaniser les musulmans. Les jeux vidéo comme Six Days in Fallujah ne servent qu'à glorifier la violence qui a coûté la vie à des centaines de civils irakiens, à justifier la guerre en Irak et à renforcer le sentiment anti-musulman à un moment où le sectarisme anti-musulman continue de menacer la vie humaine.

En choisissant de prendre pour cadre la bataille de Fallujah qui a eu lieu fin 2004 en Irak, les développeurs de Highwire Games et l'éditeur Victura savaient qu'ils n'allaient pas forcément convaincre. Le discours changeant sur le caractère politique, d'abord nié, et les trailers tournant surtout autour des soldats américains ne suffisent pas à rassurer sur le contenu du produit final.

Sony, Microsoft et Valve vont-ils réagir ? Se dirige-t-on vers une nouvelle annulation ? Le studio, qui explique depuis le début avoir impliqué des irakiens présents à l'époque dans le projet, va-t-il tenter de dialoguer avec celles et ceux qui se sentent concernés, et changer son fusil d'épaule ? L'affaire est compliquée.

En attendant, Six Days in Fallujah est toujours attendu pour cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

