Wonder Boy Asha in Monster World rappelle sa complémentarité en vidéo

Les amateurs de plateformes à l'ancienne semblent en ce moment bien courtisés. Alors que les éditions physiques d'Alex Kidd in Miracle World DX tentaient hier de faire chauffer leur CB, voici que la refonte de Monster World IV s'invite aujourd'hui à la fête. Y en aura-t-il vraiment pour tout le monde ?

Parce qu'il s'est écoulé quelque temps entre la sortie de l'épisode original sur Mega Drive, l'éditeur ININ Games nous souhaite à tous la bienvenue dans l'univers de Monster World, si cher à notre plumitif rédacteur.

Pepelogoorhée

C'est donc en 2,5D que l'on (re)découvre la complémentarité entre Asha et son compagnon Pepelogoo, entre franchissement de précipices et propulsion non-polluante, tout leur semble permis.

Si la refonte graphique pourra une nouvelle fois soulever quelques questions ici et là, l'éditeur n'hésite à rappeler (plutôt deux fois qu'une) la participation de l'équipe originale, à commencer par celle du réalisateur Ryuichi Nishizawa, pour se donner des grands airs. Cela suffira-t-il à convaincre les vieux as du paddle comme les aventuriers en herbe ? Il faudra pour cela patienter jusqu'à la sortie de Wonder Boy : Asha in Monster World, attendu pour le second trimestre 2021 sur PS4 et Switch.

Et si la version originale de Monster World IV disparaîtra bientôt du PlayStation Store, les collectionneurs seront ravis d'apprendre qu'elle sera également intégrée aux éditions physiques de cette resucée. Voilà qui devrait permettre de trancher, les chéris.