Plus de 50 jeux PS4 à prix fou sur Fnac.com ! (Stocks limités)

Les Bons Plans sont de retour sur Fnac.com, et ce sont des prix fous sur plus de 50 jeux PS4 qui n'attendent plus que vous vous fassiez plaisir !

Ce article est un contenu sponsorisé

Jusqu'au 18 avril prochain, et dans la limite des stocks disponibles, la Fnac.com vous propose en effet des remises incroyables sur les plus grands hits de la PlayStation 4, pour découvrir des jeux déjà incontournables à tout petit prix ; Après tout, il n'est jamais trop tôt pour se faire plaisir !

Les plus grands hits à petit prix

Bondissez d'immeuble en immeuble aux côtés de Spider-Man grâce à l'édition Game of the Year de Marvel's Spider-Man, exclusivement disponible sur PlayStation 4 à 29,99 euros au lieu de 49,99 euros, soit 40% de réduction. Prolongez l'expérience aux côtés du tisseur grâce aux missions supplémentaires directement incluses, et sauvez Manhattan d'une nouvelle menace !

Pour ceux qui veulent toujours plus d'action, profitez de 50% de réduction sur la dernière aventure de Kratos : God of War, proposé à seulement 9,99 euros, au lieu de 19,99€. Découvrez le plus puissant des dieux dans un nouveau décor : celui de la mythologie nordique, et triomphez de tous vos ennemis aux côtés d'Atreus, son fils.

Le tout dernier hit de PlayStation 4 Ghost of Tsushima est déjà disponible à 39,99 euros au lieu de 69,99 euros sur Fnac.com, soit 43% de réduction ! Plongez aux côtés de Jin Sakai dans un Japon médiéval plus vrai que nature, et sauvez l'Archipel de l'invasion mongole dans une aventure que vous n'êtes pas prêts d'oublier.

La chasse est ouverte

Les chasseurs de zombis ne vont plus savoir où donner de la tête ! Tracez votre chemin sur les routes des États-Unis dans Days Gone, et tentez de résister à des hordes impressionnantes de mutants avides de destruction.

Découvrez également The Last of Us Part II, le chef d'oeuvre de Naughty Dog déjà récompensé par plusieurs centaines de prix ! Disponible à seulement 29,99 euros, cette aventure d'un réalisme saisissant ne laissera personne indifférent... Et pour ceux qui auraient du retard à rattraper, profitez de 50% de remise sur The Last of Us Remastered, proposé au prix incroyable de 9,99 euros, au lieu de 19,99€.

La réalité n'a plus rien de virtuel

Les Bons Plans de Fnac.com n'oublient pas les amoureux de la réalité virtuelle, et vous proposent une sélection de jeux compatibles avec le PlayStation VR à tous les prix : découvrez l'incroyable jeu de plateforme Astro Bot : Rescue Mission, proposé à 19,99 euros au lieu de 39,99 euros, soit une réduction incroyable de 50% ! Enfilez l'armure de l'homme de fer dans Marvel's Iron Man, disponible à seulement 19,99 euros, au lieu de 39,99 euros, ou menez à bien une enquête débordante d'action dans Blood & Truth à - 50% (à 19,99€) , une exclusivité qui vous plongera dans les rues de Londres, plus réalistes que jamais.

Et plus si affinités...

Mais ce n'est pas tout : les Bons Plans de Fnac.com, c'est une sélection de plus de 50 jeux incontournables à découvrir d'urgence. Entre Nioh, Detroit : Become Human, Ratchet & Clank ou Uncharted 4 : A Thief's End, le plus dur va sans doute être... de choisir !

Dépêchez-vous : les Bons Plans de Fnac.com, ce n'est que jusqu'au 18 avril ! En plus, profitez d'une offre spéciale et découvrez gratuitement la plateforme de streaming Deezer pendant 4 mois !

