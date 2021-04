Overwatch : NVIDIA Reflex permet de réduire le temps de réponse de moitié

Les joueurs d'Overwatch qui possèdent une carte graphique RTX (génération 20 ou 30) peuvent désormais profiter de NVIDIA Reflex et donc avoir un bien meilleur temps de réponse.

Nvidia Reflex qu'est ce que c'est ? Il s'agit d'une technologie (un ensemble d'API) que les développeurs de jeux peuvent utiliser pour réduire la latence et ainsi améliorer votre expérience dans un titre. Cela prend en compte à la fois votre carte graphique mais aussi votre écran, s'il est équipé de la technologie GSync.

Reflex, la victoire en millisecondes

Eh bien sachez que la dite technologie est désormais disponible sur Overwarch et elle permet de réduire jusqu'à 50 % la latence du système. Comme l'explique Nvidia dans son communiqué, les améliorations d'une fraction de seconde dans le ciblage d'un ennemi que permet Nvidia Reflex peuvent faire la différence entre la vie ou la mort numérique.

On en doute pas une seule seconde quand on voit ce que peut donner un FPS avec une latence catastrophique... Les verts profitent de cette nouvelle pour annoncer également que deux autres jeux vont être compatibles Reflex à savoir Rust et Ghostrunner, le jeu d'action ninja futuriste de One More Level.