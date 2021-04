Flight Simulator : On peut désormais piloter un hélicoptère, voici comment

Ce n'est un secret pour personne, Asobo a voulu que Flight Simulator soit très ouvert aux développements tiers, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Grand bien leur en a pris car grâce à cela, de nouvelles possibilités sont offertes aux férus de simulation aériennes et pas des moindres. Il s'agit rien moins que de piloter un appareil indisponible à ce jour dans FS2020 : un hélicoptère.

Alors qu'Asobo affirmait vouloir développer cela pour plus tard, les pilotes virtuels ne pouvaient pas attendre. Un groupe de cinq personnes a développé un H135 d'Airbus pour Flight Simulator. Oui, une voilure tournante alors que cela semblait poser de gros soucis pour le développeur français.

Certes, le modèle de vol n'atteint peut être pas les standards qu'Asobo aurait voulu proposer pour ce genre de véhicule dans la simulation, mais il faut bien avouer que l'appareil le plus répandu en Europe pour le secours à personnes s'en sort déjà pas mal. D'ailleurs trois modèles de vol sont proposés, du plus facile au plus réaliste, qui prend en compte les effets de couple qu'il faut compenser en vol.

En mode hélices

Il n'en fallait pas plus pour qu'une armée de moddeurs se mette au travail. Les héliports et autres DZ d'hôpitaux se sont multipliées ces dernières semaines et une toute nouvelle version du H135 est même sortie récemment. Si vous souhaitez télécharger et installer cet hélicoptère, la voie la plus connue est le site qui est désormais une référence pour les mods et add ons sur le jeu : flightsim.to. Vous y trouverez l'appareil ainsi que de nombreuse livrées pour coller parfaitement à l'environnement de vol que vous souhaitez. Le H135 est ici par exemple.

Et dire que la version 1.0 n'est pas encore sortie...



Que pensez vous de cette évolution ? Avez vous déjà installé cet hélicoptère pour apprécier les superbes environnements du jeu ? Faites le nous savoir dans les commentaires.