Resident Evil Village : Lady Dimitrescu intime en nouvelles infos et artworks inédits

Par sa simple apparition, elle a converti tous les sceptiques. Si elle n'est pas l'héroïne de Resident Evil Village, Lady Dimitrescu en est déjà l'attraction principale. Au point que la moindre info la concernant déchaîne les passions.

Le phénomène Alcina Dimitrescu n'est pas encore près de s'éclipser. La géante au chapeau à laquelle Ethan Winters va devoir échapper dans Resident Evil Village s'est encore un peu plus dévoilée dans les colonnes de nos confrères d'IGN.

Première information révélée par le directeur artistique Tomonori Takano : mesurant 2,9 mètres, Lady Dimitrescu aurait des chaussures d'une longueur de 44 cm, soit une pointure entre 68 et 70, à vue de nez. Plus fort que le record du monde détenu par un vénézuélien.

Une femme puissante

L'article s'intéresse aussi à des aspects beaucoup moins futiles, comme la création de ce personnage déjà iconique.

Nous avons réutilisé le modèle du personnage de Mia de Resident Evil 7 et lui avons fait porter une robe et un chapeau. Je pensais que cela suffirait à lui donner des airs de fantôme, mais nous n'arrivions pas à la rendre effrayante. Nous avons alors décidé de la faire beaucoup plus grande. C'était le début de Lady Dimitrescu. J'ai dessiné un morceau de concept art dans lequel elle se baisse pour passer une porte. C'est là que j'ai senti que cela allait marcher.

Peu à peu, cette imposante aristocrate vivant dans un château peuplé uniquement de femmes a adopté d'autres éléments pour se démarquer, comme le fait qu'elle soit vestimentairement parlant bloquée dans les années 60. Cette extravagance a d'ailleurs eu une influence sur la bâtisse en elle-même.

Avec ses trois filles, elle se montre un peu plus dans des artworks inédits à découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous. L'occasion d'apprendre que Bela, l'aînée, est la plus calme ; Cassandra la plus sadique ; Daniela, la cadette, la plus cinglée.

Ethan a une famille qu'il essaie de protéger, alors nous avons voulu une famille pour Lady Dimitrescu aussi, pour alimenter un contraste. Le concept a commencé par un château avec une centaine de sorcières à l'intérieur, mais c'était difficile à mettre en oeuvre dans un format de jeu vidéo, c'est pourquoi nous en sommes arrivés là. Mais en fait, lorsque vous jouez au jeu, vous pouvez remarquer que le cadre est encore assez proche de cette idée. Tous les types d'ennemis à l'intérieur du château sont des femmes. Avec Lady Dimitrescu comme gourou du culte, nous avons créé cette hiérarchie de femmes. Les hommes se font vider de leur sang par ces femmes, on pourrait donc dire que c'est l'opposé de Dracula. À l'extérieur du château, vous pouvez voir des cadavres exsangues, comme des épouvantails maigrichons. Ce sont tous des hommes. C'est un cadre dans lequel les femmes sont très puissantes.

Takano promet aussi que d'autres vilains pourraient avoir un certain impact. On a hâte de le vérifier. Mais il y a peu de chance que notre coeur aille à quelqu'un d'autre.

Resident Evil Village arrive le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One. Une beta de RE:Verse, son mode multi, démarre ce jeudi 8 avril.