Monster Hunter Rise : Un cadeau en jeu pour célébrer les bonnes ventes

Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenus : Monster Hunter Rise est bien l'un des cartons de ce début d'année. Les chiffres sont si bons que Capcom a décidé de faire preuve de générosité.

Monster Hunter Rise a été distribué à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde en un peu moins de 2 semaines. On peut parler de démarrage canon pour ce nouvel épisode de la licence chasse et pêche fantasy de Capcom.

Pour fêter ça, l'éditeur japonais a un cadeau à faire à tous les joueurs qui arpentent les alentours du village Kamura.

Les chiffres de la première semaine sont arrivés : #MHRise a été distribué à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde !



Pour vous remercier, l'équipe du jeu vous offre un pack d'objets commémoratifs. ❤️



Présentez-vous à Senri pour réclamer votre Pack de Kamura 1. pic.twitter.com/dOUurTxcvi - Capcom France (@capcom_france) April 7, 2021

Vous pouvez donc aller récupérer le Pack de Kamura 1 qui contient :

30 Méga Potions

20 Steaks bien cuits

10 Grands Barils Explosifs

5 Potions du Démon+

5 Potions Pierre+

Il suffit de filer voir Senri, le Palico postier près de Hinoa, et consulter votre messagerie.

Monster Hunter Rise est disponible depuis le 26 mars dernier sur Nintendo Switch et sortira sur PC en 2022. Une mise à jour 2.0 interviendra fin avril, proposant des monstres supplémentaires comme le Chameleos et le Rathalos supérieur, la 3.0 arrivera plus tard.